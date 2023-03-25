Крутоголов з "Дизель шоу" зізнався, чого бояться ексколеги з проєкту, які втекли з України

Актор студії "Дизель шоу" Єгор Крутоголов та російські актори Сергій Писаренко та Євген Нікішин

Російські актори Сергій Писаренко та Євген Нікішин тривалий час були учасниками гумористичного проєкту "Дизель шоу". На початку повномасштабної війни вони підтримали Україну, але згодом пішли з компанії, виїхали за кордон і продовжують заробляти в росії.

Їхню позицію в інтерв’ю Тетяні Гончаровій прокоментував актор "Дизель шоу" Єгор Крутоголов.

Подробиці

Причиною того, що Писаренко та Нікішин пішли з популярного проєкту стало не висловлювання своєї чіткої позиції щодо війни в Україні. Коли вони поїхали з України, то підробляли виступами на російських круїзних лайнерах. Втім, вони також відкрито не підтримують й кривавий режим кремля.

"Писаренко в Естонії, як я знаю, а Женя повернувся в росію. Я їх не засуджую, бо жодного поганого слова про Україну я від них не чув. Я знаю, що вони бояться. І бояться не тільки за свою дупу, а за свої сім'ї. Їм є чого боятися, я думаю", — прокоментував втечу ексколег Крутоголов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Сморигін написав комплімент колишній акторці "Дизель шоу", яка пішла працювати на росіян. Також ми розповідали, що акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко показала останнє фото в телефоні за день до повномасштабної війни.