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Злата Огневич не смогла сдержать слез после подрыва Каховской ГЭС

6 июня 2023 16:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Подрыв Каховской ГЭС: Злата Огневич не смогла сдержать слез
Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Злата Огневич расплакалась, комментируя новость об уничтожении Каховской ГЭС. Звезда возмущена цинизмом врага.

Артистка не сдерживала чувств, комментируя катастрофу на своей странице в Instagram.

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"Нет сил...Мое сердце в который раз разбито...Люди — это звери, хищники, которые уничтожают все на своем пути. К сожалению, у некоторых видов хищников есть численная популяция. Действия этой популяции вышли из-под контроля. Верю в каждого воина, уничтожающего хищников, верю в каждое стальное сердце", — убеждена Злата Огневич.

 

Злата Огневич расплакалась, узнав о катастрофе на Каховской ГЭС. Скриншот: instagram.com/zlata.ognevich

 

Злата Огневич расплакалась, узнав о катастрофе на Каховской ГЭС. Скриншот: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, 6 июня, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена, в регионе продолжается эвакуация населения.

Так, известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала очередное преступление российской армии. Популярная ведущая показала, как россияне взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, и рассказала об ужасных последствиях этого преступления для людей вокруг.

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