Подрыв Каховской ГЭС: Злата Огневич не смогла сдержать слез

Злата Огневич не смогла сдержать слез после подрыва Каховской ГЭС
Певица Злата Огневич расплакалась, комментируя новость об уничтожении Каховской ГЭС. Звезда возмущена цинизмом врага.
Артистка не сдерживала чувств, комментируя катастрофу на своей странице в Instagram.
Мое сердце разбито
"Нет сил...Мое сердце в который раз разбито...Люди — это звери, хищники, которые уничтожают все на своем пути. К сожалению, у некоторых видов хищников есть численная популяция. Действия этой популяции вышли из-под контроля. Верю в каждого воина, уничтожающего хищников, верю в каждое стальное сердце", — убеждена Злата Огневич.
Напомним, 6 июня, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена, в регионе продолжается эвакуация населения.
Так, известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала очередное преступление российской армии. Популярная ведущая показала, как россияне взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, и рассказала об ужасных последствиях этого преступления для людей вокруг.