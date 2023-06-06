Катерина Осадча про підрив Каховської ГЕС – ведуча показала жахливі наслідки

Українська телеведуча Катерина Осадча під час інтерв'ю на каналі "Сніданок з 1+1". Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала черговий злочин російської армії. Популярна ведуча показала, як росіяни підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, та розповіла про жахливі наслідки цього злочину для людей навколо.

Відповідні кадри Катерина Осадча розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Це ще одне страшне повідомлення для всіх людей світу! Російська армія вночі підірвала Каховську ГЕС!! Ще один жахливий злочин! Черговий терористичний акт, здійснений Росією. Вода прибуває швидко, за добу затоплять близько 80 населених пунктів 16 000 мешканців у небезпеці. Це терор, це злочин проти населення, екології, України та світу. Будь ласка, поділіться цим постом", – написала Катерина Осадча.

Численні користувачі мережі не змогли промовчати та почали висловлювати свою думку про це, залишаючи багато коментарів під публікацією ведучої.

"Ви це чуєте, скільки в них в голосі радості. Яку насолоду вони отримують, вважають себе, такими крутими. Недолугі, тупі істоти. Ще більша лють, ще більша ненависть до окупантів, до орди", "Боже, направ на Росію всі кари небесні!!!🙏🙏🙏 Хочеться , щоб Росії взагалі не було!!! Народ Росії винен також !!!🤬Вони нічого не роблять , щоб прибрати Путіна та його наслідовників!!! Кров наших людей і дітей у всіх росіян на руках!!! Ви зганьбили себе навіки!!!", "Даже німці в Велику Вітчизняну не чіпали ГЕС а рашисти себе показали набагато гірше фашистів НЕЛЮДАМ немає місця на землі! Рашиська нечисть згине навіки!!!", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Катерина Осадча розповіла про характери своїх синів.

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