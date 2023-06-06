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"Вода прибуває швидко": Катерина Осадча висловилася про підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катерина Осадча про підрив Каховської ГЕС – ведуча показала жахливі наслідки
Українська телеведуча Катерина Осадча під час інтерв'ю на каналі "Сніданок з 1+1". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала черговий злочин російської армії. Популярна ведуча показала, як росіяни підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, та розповіла про жахливі наслідки цього злочину для людей навколо.

Відповідні кадри Катерина Осадча розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Це ще одне страшне повідомлення для всіх людей світу! Російська армія вночі підірвала Каховську ГЕС!! Ще один жахливий злочин! Черговий терористичний акт, здійснений Росією. Вода прибуває швидко, за добу затоплять близько 80 населених пунктів 16 000 мешканців у небезпеці. Це терор, це злочин проти населення, екології, України та світу. Будь ласка, поділіться цим постом", – написала Катерина Осадча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Численні користувачі мережі не змогли промовчати та почали висловлювати свою думку про це, залишаючи багато коментарів під публікацією ведучої.

"Ви це чуєте, скільки в них в голосі радості. Яку насолоду вони отримують, вважають себе, такими крутими. Недолугі, тупі істоти. Ще більша лють, ще більша ненависть до окупантів, до орди", "Боже, направ на Росію всі кари небесні!!!🙏🙏🙏 Хочеться , щоб Росії взагалі не було!!! Народ Росії винен також !!!🤬Вони нічого не роблять , щоб прибрати Путіна та його наслідовників!!! Кров наших людей і дітей у всіх росіян на руках!!! Ви зганьбили себе навіки!!!", "Даже німці в Велику Вітчизняну не чіпали ГЕС а рашисти себе показали набагато гірше фашистів НЕЛЮДАМ немає місця на землі! Рашиська нечисть згине навіки!!!", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої
Коментарі зі сторінки Катерини Осадчої. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Катерина Осадча розповіла про характери своїх синів.

Раніше ми розповідали про те, що українська телеведуча Катерина Осадча відреагувала на масований обстріл росіян.

Також ми повідомляли про те, що ведуча Катерина Осадча висловилася про атаку Києва з боку росіян.

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