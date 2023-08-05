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Злата Огневич показала вернувшегося с фронта отца

5 августа 2023 11:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Злата Огневич показала вернувшегося с фронта отца
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Злата Огневич наконец-то встретилась с отцом в Киеве. Звезда не видела родного человека длительное время.

Об этом певица написала в Instagram.

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Певица Злата Огневич встретилась с отцом Леонидом Григорьевичем. Мужчина — полковник медицинской службы, военный хирург.

"Папа приехал. Пол года без выходных...Раненые...Ночи без сна...Очень им горжусь", — прокомментировала Огневич.

 

Отец певицы Златы Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Отец Златы с начала полномасштабной войны на передовой спасает жизнь воинам ВСУ. Отпуске мужчина в столице проводит с семьей.

Напомним, певица Злата Огневич рассказала, что ее история с преследователем набирает обороты. Артистка предупредила неизвестного мужчину, что будет действовать, если он не перестанет навязываться.

Ранее Злата Огневич, несмотря на трудные времена, призвала фанатов с оптимизмом смотреть в будущее.

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