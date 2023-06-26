Злата Огнєвіч розповіла про прихильника, який приходить до її будинку

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огнєвіч знову стала об'єктом переслідування. Цього разу невідомий чоловік носить квіти до її будинку.

Про це Огнєвіч розповіла у своєму Instagram.

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Артистка була певний час у відпустці в Хорватії. Але під час поїздки від консьєржа її будинку дізналася, що на неї вдома чекає "сюрприз".

Нав'язливо просить про зустріч

За словами співачки, приводу для занепокоєння в неї немає, чоловік поводиться неагресивно. Але зірка заначила, що їй неприємна така надмірна увага.

Співачка Злата Огнєвіч знову стала об'єктом для сталкера. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"З'явився новий переслідувач. Він не такий агресивний, як інші. Але він нав'язливо приходить до мого будинку, приносить квіти, нав'язливо просить про зустріч. Мені це все неприємно. Але я сподіваюсь, так як він не такий агресивний, я зможу йому пояснити, що цього робити не варто. Про це повідомила мені моя консьєрж, поки я була у від'їзді", — поділилася співачка.

Злата Огнєвіч вже була обєктом переслідувань неадекватних чоловіків. Один з них переслідував її протягом трьох років. Він навіть погрожував її родині та влаштувався у службу таксі, аби зустрітися зі Златою під час замовлення.

Інший нав'язливий фанат теж приходив до Злати додому.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч розплакалася, коментуючи новину про знищення Каховської ГЕС. Зірка обурена цинізмом ворога.

Раніше Злата Огнєвіч, не дивлячись на важкі часи, закликала фанатів з оптимізмом дивитися у майбутнє.