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Злата Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу участника "Холостячки" в белом платье

8 мая 2023 18:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Злата Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу участника "Холостячки" в белом платье
Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом году участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и сообщил о помолвке со своим бойфрендом. И вот буквально на днях парни сыграли громкую свадьбу в Мексике. На празднование прилетела и главная участница шоу "Холостячка" певица Злата Огневич.

В соцсетях появились первые фото со свадьбы.

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Бизнесмен Андрей Хветкевич состоит в отношениях с колумбийцем по имени Фелипе более шести лет. Перед съемками шоу "Холостячка" парни разошлись. После того, как бизнесмен выбыл из шоу, он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Андрей и Фелипе снова сошлись.

Перед свадьбой гости несколько дней развлекались на элитной вилле. Они посещали вечеринки, ужины с фейерверками и знакомились друг с другом.

На свадьбу Злата Огневич надела белое мини-платье. В то же время влюбленные предпочли не классические черные костюмы, а зеленые.

Злата Огневич на свадьбе Андрея Хветкевича. Фото: Instagram/diveeasy
Свадьба Андрея Хветкевича и его возлюбленного Фелипе. Фото: Instagram/diveeasy
Свадьба Андрея Хветкевича и его возлюбленного Фелипе. Фото: Instagram/diveeasy

Огневич уже возвращается в Украину и обещает в скором времени в соцсетях рассказать больше подробностей своего отпуска за океаном.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян провела свадебную церемонию своего стилиста: кто стал избранником звездного гея. Также мы рассказывали, что мать американской певицы Майли Сайрус обручилась с бойфрендом: 55-летняя женщина готовится к своей третьей свадьбе.

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