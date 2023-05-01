Матір Майлі Сайрус заручилась з бойфрендом: 55-річна жінка готується до свого третього весілля

Американська співачка Майлі Сайрус з матір'ю. Фото: Instagram/tishcyrus

Американська менеджерка і продюсерка Тіш Фінлі Сайрус оголосила про заручини з бойфрендом. 55-річна матір популярної співачки Майлі Сайрус готується втретє у своєму житті обмінятися обручками у вівтаря.

Про це жінка повідомила у своєму Instagram.

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Тіш добре відома американським знаменитостям. Від початку кар'єри Майлі Сайрус жінка тривалий час була її менеджеркою. Також Тіш є президентом телевізійної та кінопродюсерської компанії Hopetown Entertainment.

Обранцем зіркової матері став 53-річний британо-австралійський актор Домінік Персел. Лише у листопаді минулого року вони офіційно оголосили про свій роман в Instagram. Перселл зробив пропозицію Тіш у Малібу на вихідних.

На одній із двох фотографій у публікації зображено обручку Тіш із руками Перселла, обгорнутими навколо її талії. На другому фото 55-річна жінка посміхається і дивиться в камеру, а актор "Втечі з в'язниці" нахиляється вперед, щоб поцілувати її.

Матір співачки Майлі Сайрус з нареченим. Фото: Instagram/tishcyrus

Тіш була двічі в шлюбі. Окрім Майлі Сайрус в неї ще четверо дітей. Стільки ж нащадків і в Домініка Персела. То ж на двох у закоханих дев’ятеро, щоправда, вже дорослих, дітей.

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