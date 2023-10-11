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СМИ узнали, как Илон Маск сохранил роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена"

11 октября 2023 13:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
СМИ узнали, как Илон Маск сохранил роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена"
Актриса Эмбер Херд. Фото: instagram.com/amberheard/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бизнесмен Илон Маск спас роль Эмбер Герд после громкого скандала. Он отправил Warner Bros. письмо с угрозами и потребовал сохранить роль актрисе в фильме "Аквамен 2".

Об этом сообщает издание Variety.

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Угрозы Маска

Появление актрисы в продолжении "Аквамена", где она сыграла роль Мэри, было под угрозой из-за скандала с бывшим мужем Джонни Деппом, которого она обвиняла в домашнем насилии. После того как Депп одержал победу в суде, его поклонники создали петицию с требованием убрать Эмбер из продолжения фильма. Петиция набрала более 2,3 миллиона подписей.

 

В 2018 году Warner Bros. и режиссер "Аквамена" Джеймс Ван направили письмо адвокату Херд, в котором сообщили о решении убрать актрису из сиквела, аргументом стало "отсутствие химии" с исполнителем главной роли Джейсоном Момоа.

Однако бывший возлюбленный Херд, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, через своего адвоката направил письмо с угрозами "сжечь всю студию", если актриса не вернется в сиквел.

Хотя роль Эмбер и была сокращена, в фильме она все-таки появится.

Роман Эмбер Херд и Илона Маска обсуждался в СМИ после выхода биографии Маска. В ней говорилось, что близкие миллиардера считали Херд "хаотическим злом" и сравнивали с Джокером — злодеем из истории о Бэтмене. Автор биографии также утверждал, что после общения с актрисой и разрыва Маск впал в депрессию.

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Напомним, Илон Маск разблокировал Канье Уэста в Twitter: но есть нюансы.

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