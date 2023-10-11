ЗМІ дізнались, як Ілон Маск зберіг роль Ембер Херд у продовженні "Аквамена"

Акторка Ембер Херд. Фото: instagram.com/amberheard/

Бізнесмен Ілон Маск врятував роль Ембер Герд після гучного скандалу. Він надіслав до Warner Bros. лист із погрозами і зажадав зберегти роль акторки у фільмі "Аквамен 2".

Про це повідомляє видання Variety.

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Погрози Маска

Поява актриси в продовженні "Аквамена", де вона зіграла роль Мери, була під загрозою через скандал із колишнім чоловіком Джонні Деппом, якого вона звинувачувала в домашньому насильстві. Після того, як Депп здобув перемогу в суді, його шанувальники створили петицію з вимогою прибрати Ембер із продовження фільму. Петиція набрала понад 2,3 мільйона підписів.

У 2018 році Warner Bros. і режисер "Аквамена" Джеймс Ван надіслали листа адвокату Герд, в якому повідомили про рішення прибрати актрису із сиквела, аргументом стала "відсутність хімії" з виконавцем головної ролі Джейсоном Момоа.

Проте колишній коханий Герд, голова SpaceX і Tesla Ілон Маск, через свого адвоката надіслав лист із погрозами "спалити всю студію", якщо актриса не повернеться до сіквела.

Хоча роль Ембер і була скорочена, у фільмі вона все ж таки з'явиться.

Роман Ембер Герд та Ілона Маска широко обговорювався у ЗМІ після виходу біографії Маска. У ній говорилося, що близькі мільярдера вважали Герд "хаотичним злом" і порівнювали з Джокером — злодієм з історії про Бетмена. Автор біографії також стверджував, що після стосунків із актрисою та розриву Маск впав у депресію.

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