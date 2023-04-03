Знай наших: украинский фильм возглавил французский кинопрокат в первый день релиза

Кинозрители во Франции

Украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня", ставшая самым кассовым фильмом за всю историю украинского кинематографа, продолжает устанавливать рекорды и за рубежом. Так, стали известны показатели мультфильма во Франции.

Об этом сообщает издание Allocine.fr.

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Во французском прокате украинский фильм называется Le Royaume de Naya ("Королевство Наи"). Он вышел на большие экраны в прошлую среду, 29 марта. За первый день кинопроката в этой европейской стране анимационную ленту, созданную по мотивам одноименной пьесы Леси Украинки, посетили более 74 тысяч зрителей. Это позволило украинскому мультфильму возглавить французский бокс-офис.

"Мавка. Лесная песня", бюджет которой составил рекордные 200 млн гривен, смог опередить американский блокбастер "Шазам. Гнев богов", на который в день премьеры украинской ленты продали 41900 билетов. В настоящее время во Франции на мультфильм доступны 679 показов.

О "Мавка. Лесная песня"

Лента должна была выйти в прокат 29 декабря 2022 года, но из-за полномасштабной войны премьеру пришлось отложить. Сразу после украинской премьеры 2 марта начался широкий прокат мультфильма в Европе и странах Ближнего Востока и Северной Африки. Так что у продюсеров надежды на значительные показатели кассовых сборов в мире.

Над созданием образа главной героини на экране работали актриса Наталья Денисенко (озвучила Мавку), певица Христина Соловий (спела в двух официальных саундтреках фильма) и прима-балерина Екатерина Кухар (наделила Мавку движениями и пластикой). Музыку к мультфильму создала украинская группа "ДахаБраха", а наряды для главной героини разработаны дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой.

Ключевых героев анимационного фильма озвучили украинские знаменитости: музыкальные исполнители Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлия Санина и актрисы Наталья Сумская с Еленой Кравец.

Напомним, ранее мы писали, что певица Христина Соловий презентовала клип к саундтреку мультфильма "Мавка. Лесная песня". Также мы писали, что звездный волонтер Сергей Притула рассказал, как он дублировал Фрола в мультфильме "Мавка. Лесная песня".