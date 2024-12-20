Кого "Холостяк" выгнал в шаге от финала — детали

Знакомство с семьями — как прошел полуфинал "Холостяка"
Главный "Холостяк" страны Александр Терен познакомился с родителями девушек и попытался узнать у них самые сокровенные секреты. Ветеран выбрал двух финалисток, которые уже совсем скоро сыграют в последнюю партию на его сердце.
Редакция Новини.LIVE следит за реалити.
Александр Терен выбирал сердцем на полуфинале
В предпоследнем выпуске за сердце ветерана соревновались три самые милые для него девушки — 21-летняя студентка Юстина Багай, 24-летняя таролог Анастасия Юзьвак и 28-летняя волонтер Инна Белень.
Сначала Александр Терен познакомился с родителями Юстины. Они устроили чаепитие рядом с Поморянским замком на Львовщине, который испытывал значительные разрушения на протяжении десятилетий. Встреча прошла очень успешно и родители девушки только положительно отозвались о холостяке.
На шоу представить семью Анастасии пришла ее мама, потому что у отца были неотложные дела. Больше всего Александра интересовали ответы на вопрос об увлечении Анастасией астрологией и сколько "стоит" жизнь девушки.
В то же время от Инны пришла знакомиться с Тереном только ее сестра. Они вместе поиграли в боулинг и немного пообщались. Однако внезапно присоединились и родители участницы. Оказалось, что о первом браке Инны ее родные и не знали. Это шокировало Александра.
Церемония роз прошла очень трогательно. Не получила цветок Юстина.
Напомним, Александр Терен назвал причины, почему хочет иметь именно 5 детей. Он признался, какие черты характера и поступки женщины могут его оттолкнуть.
Читайте Новини.LIVE!