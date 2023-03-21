ТОП-5 знаменитостей, которые были беженцами

Британская певица Рита Ора и беженцы

Полномасштабная война изменила жизнь миллионов украинцев. Из-за кровавой политики кремля они были вынуждены покинуть свое жилье и уехать за границу. Так наши земляки стали беженцами. Среди знаменитостей из других стран мира также немало тех, кто из-за войны, политического преследования или по другим причинам покинули родину.

Новини.LIVE расскажет о звездах, которых знают во всем мире, но какое-то время своего жизненного пути они были беженцами.

Рита Ора

Одна из известнейших певиц Великобритании родилась в Приштине, столице современного Косово в албанской семье. Ее мать работала врачом-психиатром, а отец был владельцем паба, до этого изучавшего экономику. У Риты есть старшая сестра Елена и младший брат Дона. Ее фамилия Сахатчиу происходит от турецкого слова saatçi, переведенного как "часы". Но родители впоследствии добавили к семейной фамилии слово Ора, означающее "время" на албанском языке, чтобы его можно было легко произносить.

Из-за преследований косовских албанцев во время распада Югославии ее семья переехала в Великобританию в 1991 году. Именно эта страна подарила маленькой Рите не только безопасность, но и возможности. Которыми она воспользовалась.

Мика

Титулованный британский певец, настоящее имя которого Майкл Холбрук Пенниман-младший, родился в столице Ливана, Бейруте. Он третий из пяти детей (три сестры Ясмин, Палома и Зулейка, а также брат Фортуне). Когда будущей звезде был год, его семья была вынуждена покинуть Ливан из-за войны и переехать в Париж. Первой музыкальной композицией, которую он научился играть, была песня Джо Дассена Les Champs-Élysées.

В 9 лет Мика с семьей переехал в Лондон. Там посещал французский лицей имени Шарля де Голля, где испытал травлю. Также у него были проблемы с дислексией. В результате чего семья перевела его на домашнее обучение в 12 лет. Все эти испытания закалили звезду, песни которой знают во многих уголках мира.

Амаль Клуни

Британский юрист более известна как жена голливудского актера Джорджа Клуни. Как и Мика, Амаль была вынуждена оставить с семьей Ливан во время гражданской войны. Юрист открыто называет себя беженкой. Жена Клуни всегда воспринимает близко к сердцу судьбу нелегальных мигрантов.

"Я — беженка. Моя семья была вынуждена покинуть Ливан во время гражданской войны. Я всегда буду благодарна правительству Великобритании за то, что дали мне возможность вырасти и получить хорошее образование в безопасной среде. Мне бы хотелось, чтобы в мире было больше стран, готовых прийти на помощь", — рассказала в одном из интервью Амаль.

В апреле прошлого года звезда выступила на заседании ООН в поддержку Украины. Она призвала к правосудию, поскольку была шокирована зверствами российских оккупантов в Буче и Ирпене.

Фредди Меркьюри

Легендарный автор песен и вокалист рок-группы Queen в Каменном городе — старейшем районе города Занзибара на одноименном острове в семье парсов. В начале 1964 года в регионе произошла антифеодальная революция, в результате которой султан Сеид-Джамшид-ибн-Абдулла был свергнут с престола и изгнан из страны. Была провозглашена Народная республика Занзибара.

В связи с политическими беспорядками в стране семья Фредди, которого при рождении назвали Фаррухом, захватив всего два чемодана с одеждой, улетела в Великобританию. Именно там и начался жизненный путь музыканта, пение которого до сих пор вызывает восторг у миллионов. К сожалению, на пике славы Меркьюри ушел из жизни в возрасте 45 лет.

Мадлен Олбрайт

Американский дипломат не снималась в полнометражных художественных фильмах и не выпускала песни. Впрочем, она была звездой мировой политики и имела немало друзей среди знаменитостей. В 1997 году Мадлен Олбрайт стала первой женщиной на должности государственного секретаря США.

Будучи дочерью чешского дипломата, она бежала из Чехословакии в Англию со своей семьей во время Второй мировой войны. Они вернулись после разгрома нацистской Германии. Однако ей снова пришлось бежать на этот раз в Соединенные Штаты после захвата страны коммунистами. Одиннадцатилетней девочкой она прибыла на остров Эллис, Нью-Йорк, в 1948-м. Мадлен ушла из жизни в марте прошлого года.

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