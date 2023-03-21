ТОП-5 знаменитостей, которые были беженцами

Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев
Полномасштабная война изменила жизнь миллионов украинцев. Из-за кровавой политики кремля они были вынуждены покинуть свое жилье и уехать за границу. Так наши земляки стали беженцами. Среди знаменитостей из других стран мира также немало тех, кто из-за войны, политического преследования или по другим причинам покинули родину.
Новини.LIVE расскажет о звездах, которых знают во всем мире, но какое-то время своего жизненного пути они были беженцами.
-
Фото Залужного с его автографом продали на благотворительном аукционе: сколько заплатили за лот
-
Япония передаст Украине средства на нелетальное оружие: подробности встречи Зеленского и Кишиды
-
Настоящий смысл истории о Бэмби: сто лет недетской сказки
-
Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: власти рассказали первые подробности
-
Курс доллара на этой неделе: какие положительные тенденции обещают банкиры
-
Лавров отреагировал на новости о поставках Украине снарядов с ураном
-
Великобритания ужесточила санкции против рф
-
Россияне атаковали Одессу: есть раненые
-
РФ запустила в Украину новые "Шахеды": сколько осталось до прилета
-
Шмыгаль заявил о важных принятых решениях в социальной сфере
Рита Ора
Одна из известнейших певиц Великобритании родилась в Приштине, столице современного Косово в албанской семье. Ее мать работала врачом-психиатром, а отец был владельцем паба, до этого изучавшего экономику. У Риты есть старшая сестра Елена и младший брат Дона. Ее фамилия Сахатчиу происходит от турецкого слова saatçi, переведенного как "часы". Но родители впоследствии добавили к семейной фамилии слово Ора, означающее "время" на албанском языке, чтобы его можно было легко произносить.
Из-за преследований косовских албанцев во время распада Югославии ее семья переехала в Великобританию в 1991 году. Именно эта страна подарила маленькой Рите не только безопасность, но и возможности. Которыми она воспользовалась.
Мика
Титулованный британский певец, настоящее имя которого Майкл Холбрук Пенниман-младший, родился в столице Ливана, Бейруте. Он третий из пяти детей (три сестры Ясмин, Палома и Зулейка, а также брат Фортуне). Когда будущей звезде был год, его семья была вынуждена покинуть Ливан из-за войны и переехать в Париж. Первой музыкальной композицией, которую он научился играть, была песня Джо Дассена Les Champs-Élysées.
В 9 лет Мика с семьей переехал в Лондон. Там посещал французский лицей имени Шарля де Голля, где испытал травлю. Также у него были проблемы с дислексией. В результате чего семья перевела его на домашнее обучение в 12 лет. Все эти испытания закалили звезду, песни которой знают во многих уголках мира.
Амаль Клуни
Британский юрист более известна как жена голливудского актера Джорджа Клуни. Как и Мика, Амаль была вынуждена оставить с семьей Ливан во время гражданской войны. Юрист открыто называет себя беженкой. Жена Клуни всегда воспринимает близко к сердцу судьбу нелегальных мигрантов.
"Я — беженка. Моя семья была вынуждена покинуть Ливан во время гражданской войны. Я всегда буду благодарна правительству Великобритании за то, что дали мне возможность вырасти и получить хорошее образование в безопасной среде. Мне бы хотелось, чтобы в мире было больше стран, готовых прийти на помощь", — рассказала в одном из интервью Амаль.
В апреле прошлого года звезда выступила на заседании ООН в поддержку Украины. Она призвала к правосудию, поскольку была шокирована зверствами российских оккупантов в Буче и Ирпене.
Фредди Меркьюри
Легендарный автор песен и вокалист рок-группы Queen в Каменном городе — старейшем районе города Занзибара на одноименном острове в семье парсов. В начале 1964 года в регионе произошла антифеодальная революция, в результате которой султан Сеид-Джамшид-ибн-Абдулла был свергнут с престола и изгнан из страны. Была провозглашена Народная республика Занзибара.
В связи с политическими беспорядками в стране семья Фредди, которого при рождении назвали Фаррухом, захватив всего два чемодана с одеждой, улетела в Великобританию. Именно там и начался жизненный путь музыканта, пение которого до сих пор вызывает восторг у миллионов. К сожалению, на пике славы Меркьюри ушел из жизни в возрасте 45 лет.
Мадлен Олбрайт
Американский дипломат не снималась в полнометражных художественных фильмах и не выпускала песни. Впрочем, она была звездой мировой политики и имела немало друзей среди знаменитостей. В 1997 году Мадлен Олбрайт стала первой женщиной на должности государственного секретаря США.
Будучи дочерью чешского дипломата, она бежала из Чехословакии в Англию со своей семьей во время Второй мировой войны. Они вернулись после разгрома нацистской Германии. Однако ей снова пришлось бежать на этот раз в Соединенные Штаты после захвата страны коммунистами. Одиннадцатилетней девочкой она прибыла на остров Эллис, Нью-Йорк, в 1948-м. Мадлен ушла из жизни в марте прошлого года.
Напомним, ранее мы писали о самых странных лотах от знаменитостей на аукционах. Также мы рассказывали о селебритис, которые видели НЛО и верят в пришельцев.