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Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

9 марта 2023 22:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Знаменитости, которые крестили детей звездных друзей
Музыканты Леди Гага и Элтон Джон
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Некоторые знаменитости нередко говорят, что шоу-бизнес — одна большая семья. И это не просто красивые слова, а факт. Ведь многие артисты приходятся друг другу кумовьями.

Новини.LIVE расскажет о знаменитостях, которых еще больше объединило таинство крещения.

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Британского певца Элтона Джона мировые таблоиды называют самым популярным крестным среди знаменитостей. Великодушие, социальный статус и ответственность музыканта сделали свое дело. К многократному лауреату премии "Грэмми" выстроилась очередь знаменитостей, желавших видеть сэра Элтона Джона крестным отцом своих наследников.

Но певец дал свое согласие не всем. Крестниками музыканта стали: старшие сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм — Бруклин и Ромео; сын Джона Леннона и Йоко Оно — Шон. А также сын актрисы Элизабет Херли — Демиан и еще более десяти крестников. Своих двух сыновей Элтон доверил крестить эпатажной певице и актрисе Леди Гаге.

Возвращаясь к семейству Бекхэм, стоит отметить, что единственную дочь звездной парочки, Харпер Севен, окрестила американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", Ева Лонгория. И это совсем не удивительно — именно с ней первой подружилась Виктория, когда жила с мужем в США. А вот крестным отцом стал бывший муж Дженнифер Лопес, американский певец Марк Энтони.

Фантастический фильм "Инопланетянин" открыл дверь к кинематографу американской актрисе Дрю Бэрримор. Содействовал этому и режиссер картины, Стивен Спилберг. Который вне съемочной площадки был и остается для Бэрримор крестным отцом. Кумой режиссера стала итальянская кинодива Софи Лорен. С такими крестными Дрю не пришлось думать, какую профессию выбрать в будущем.

Кстати, кроме Бэрримор Спилберг стал крестным отцом еще одной голливудской суперзвезды — актрисы Гвинет Пэлтроу.

Американские суперзвезды, Бейонсе и Джей Зи долго не думали, кого же позвать на крестины первенца, дочери Блю Айви. В 2012 году кумой парочки стала телеведущая и бизнесвумен Опра Уинфри.

В 2021 телеведущая могла бы вписать себя в историю британской короны. Принц Гарри и Меган Маркл предложили ей стать крестной матерью их дочери Лилибет. Однако Опра отказала, сославшись на возраст.

В украинском шоу-бизнесе некоторые знаменитости также выбирают кумовьев из коллег по цеху. Например, телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая доверили крестины сына Ивана другу семьи, и по совместительству соседу, рэперу Потапу (Алексей Потапенко).

Актеры Ольга Сумская и Владимир Горянский часто гастролируют вместе. Иногда к ним присоединяется и муж украинской "Роксоланы", Виталий Борисюк. Когда у него и Сумской родилась дочь Анна, с выбором кума вопрос не стоял. Компанию Горянскому на крестинах составила "Мисс Украина-1995", светская львица Влада Литовченко.

Певец Макс Барских и экс-виагрянка Миша Романова дружат еще со школы. Поэтому, родив первенца, сына Мартина, певица сразу определилась с крестным отцом. Своих детей у Барских нет. Поэтому маленького крестника он часто балует подарками.

Сроднились между собой и фронтмен группы "Антитіла", Тарас Тополя и певица Наталья Карпа. Музыкант стал крестным отцом единственной дочери артистки. Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, с певицей Ольгой Цыбульской, крестили сына общей подруги.

Напомним, ранее мы рассказывали, что младший сын Чарльза III принц Гарри и его жена, бывшая голливудская актриса Меган Маркл окрестили младшего ребенка. Церемония крещения маленькой Лилибет Маунбеттен-Виндзор, которой в июне исполнится два года, прошла в пригороде Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Также мы писали о самых страшных и удивительных фобиях знаменитостей.

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