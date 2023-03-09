Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Шоу-бізнес arrow Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів arrow

Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів

9 березня 2023 22:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Знаменитості, які хрестили дітей зіркових друзів
Музиканти Леді Гага та Елтон Джон
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Деякі знаменитості нерідко кажуть, що шоу-бізнес — одна велика родина. І це не просто красиві слова, а факт. Адже багато артисти припадають одне одному кумами. 

Новини.LIVE розкаже про знаменитостей, яких ще більше об’єднало  таїнство хрещення.

Читайте також:

Британського співака Елтона Джона світові таблоїди називають найпопулярнішим хрещеним серед знаменитостей. Великодушність, соціальний статус та відповідальність музиканта зробили свою справу. До багаторазового лауреата премії "Ґреммі" вишикувалася черга знаменитостей, які бажали бачити сера Елтона Джона хрещеним батьком своїх спадкоємців. 

Але співак дав свою згоду не всім. Похресниками музиканта стали: старші сини Девіда та Вікторії Бекхем — Бруклін та Ромео; син Джона Леннона та Йоко Оно — Шон. А також син акторки Елізабет Герлі — Деміан та ще понад десять хрещеників. Своїх двох синів Елтон довірив хрестити епатажній співачці та акторці Леді Газі.

Повертаючись до сімейства Бекхем, варто зазначити, що єдину дочку зіркової парочки, Гарпер Севен, похрестила американська акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", Єва Лонгорія. І це зовсім не дивно — саме з нею першою потоваришувала Вікторія, коли жила з чоловіком у США. А ось хрещеним батьком став колишній чоловік Дженніфер Лопес, американський співак Марк Ентоні.

Фантастичний фільм "Іншопланетянин" відкрив двері до кінематографа американській акторці Дрю Беррімор. Сприяв цьому і режисер картини, Стівен Спілберг. Який поза знімальним майданчиком був і залишається для Беррімор хрещеним батьком. Кумою режисера стала італійська кінодіва Софі Лорен. З такими хрещеними Дрю не довелося думати, яку професію вибрати у майбутньому.

До речі, крім Беррімор Спілберг став хрещеним батьком ще однієї голлівудської суперзірки — акторки Гвінет Пелтроу.

Американські суперзірки, Бейонсе та Джей Зі довго не думали, кого ж покликати на хрестини первенця, дочки Блю Айві. У 2012 році кумою парочки стала телеведуча та бізнесвумен Опра Вінфрі. 

2021-го телеведуча могла б вписати себе в історію британської корони. Адже принц Гаррі та Меган Маркл запропонували їй стати хрещеною матір'ю їхньої доньки Лілібет. Проте Опра відмовила. Пославшись на вік.

В українському шоу-бізнесі деякі знаменитості також обирають кумів з-поміж колег по цеху. Наприклад, телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча довірили хрестини сина Івана другові родини, і за сумісництвом сусідові, реперу Потапу (Олексій Потапенко). 

Актори Ольга Сумська та Володимир Горянський часто гастролюють разом. Іноді до них приєднується і чоловік української "Роксолани", Віталій Борисюк. Коли у нього та Сумської народилася донька Ганна, з вибором кума питання не стояло. Компанію Горянському на хрестинах склала "Міс Україна-1995", світська левиця Влада Литовченко.

Співак Макс Барських та екс-віагрянка Міша Романова дружать ще зі школи. Тому, народивши первістка, сина Мартіна, співачка одразу ж визначилась з хрещеним батьком. Своїх дітей у Барських немає. Тому маленького похресника він часто балує подарунками.

Породилися між собою і фронтмен гурту "Антитіла", Тарас Тополя та співачка Наталка Карпа. Музикант став хрещеним батьком єдиної доньки артистки. А Михайло Хома, більш відомий як DZIDZIO, зі співачкою Ольгою Цибульською, хрестили сина спільної подруги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що молодший син Чарльза III принц Гаррі та його дружина, колишня голлівудська акторка Меган Маркл похрестили свою молодшу дитину. Церемонія хрещення маленької Лілібет Маунбеттен-Віндзор, якій в червні виповниться два роки, відбулася у передмісті Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

Також ми писали про найстрашніші та найдивніші фобії знаменитостей.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

23:40У Запоріжжі чутно вибухи: що відомо

23:37 США запровадили санкції проти компанії із Китаю, яка допомагала Ірану у виробництві дронів

23:28 Ллойд Остін заявив, що США та Ізраїль зроблять усе, щоб Іран не отримав ядерної зброї

Новина з відео

23:25 Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:50 Російські мільярдери хочуть продати свої частки в Альфа-банк, аби вийти з-під санкцій, — ЗМІ

22:45 Зінченко та "Арсенал" зіграли внічию із "Спортингом" в Лізі Європи

Новина з фото

22:28 Голова Львівської ОВА показав наслідки ракетного прильоту по Золочівськму району

22:26Опозиція Грузії вимагає відставки уряду й дострокових парламентських виборів, — ЗМІ

22:14 На Одещині впровадять стабілізаційні відключення електроенергії: де і коли не буде світла

Новина з відео

23:25 Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:40 Олександрівська лікарня у Києві залишилася без опалення та гарячої води, — Кличко

Новина з відео

18:28 У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Новина з відео

17:27 Пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР": для чого він збрехав

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Актуальне по темі

None 9 Березень 23:41

У Запоріжжі чутно вибухи: що відомо

None 9 Березень 23:37

США запровадили санкції проти компанії із Китаю, яка допомагала Ірану у виробництві дронів

None 9 Березень 23:25

Ллойд Остін заявив, що США та Ізраїль зроблять усе, щоб Іран не отримав ядерної зброї

None 9 Березень 23:24

Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB