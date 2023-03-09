Знаменитості, які хрестили дітей зіркових друзів

Музиканти Леді Гага та Елтон Джон

Деякі знаменитості нерідко кажуть, що шоу-бізнес — одна велика родина. І це не просто красиві слова, а факт. Адже багато артисти припадають одне одному кумами.

Новини.LIVE розкаже про знаменитостей, яких ще більше об’єднало таїнство хрещення.

Британського співака Елтона Джона світові таблоїди називають найпопулярнішим хрещеним серед знаменитостей. Великодушність, соціальний статус та відповідальність музиканта зробили свою справу. До багаторазового лауреата премії "Ґреммі" вишикувалася черга знаменитостей, які бажали бачити сера Елтона Джона хрещеним батьком своїх спадкоємців.

Але співак дав свою згоду не всім. Похресниками музиканта стали: старші сини Девіда та Вікторії Бекхем — Бруклін та Ромео; син Джона Леннона та Йоко Оно — Шон. А також син акторки Елізабет Герлі — Деміан та ще понад десять хрещеників. Своїх двох синів Елтон довірив хрестити епатажній співачці та акторці Леді Газі.

Повертаючись до сімейства Бекхем, варто зазначити, що єдину дочку зіркової парочки, Гарпер Севен, похрестила американська акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", Єва Лонгорія. І це зовсім не дивно — саме з нею першою потоваришувала Вікторія, коли жила з чоловіком у США. А ось хрещеним батьком став колишній чоловік Дженніфер Лопес, американський співак Марк Ентоні.

Фантастичний фільм "Іншопланетянин" відкрив двері до кінематографа американській акторці Дрю Беррімор. Сприяв цьому і режисер картини, Стівен Спілберг. Який поза знімальним майданчиком був і залишається для Беррімор хрещеним батьком. Кумою режисера стала італійська кінодіва Софі Лорен. З такими хрещеними Дрю не довелося думати, яку професію вибрати у майбутньому.

До речі, крім Беррімор Спілберг став хрещеним батьком ще однієї голлівудської суперзірки — акторки Гвінет Пелтроу.

Американські суперзірки, Бейонсе та Джей Зі довго не думали, кого ж покликати на хрестини первенця, дочки Блю Айві. У 2012 році кумою парочки стала телеведуча та бізнесвумен Опра Вінфрі.

2021-го телеведуча могла б вписати себе в історію британської корони. Адже принц Гаррі та Меган Маркл запропонували їй стати хрещеною матір'ю їхньої доньки Лілібет. Проте Опра відмовила. Пославшись на вік.

В українському шоу-бізнесі деякі знаменитості також обирають кумів з-поміж колег по цеху. Наприклад, телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча довірили хрестини сина Івана другові родини, і за сумісництвом сусідові, реперу Потапу (Олексій Потапенко).

Актори Ольга Сумська та Володимир Горянський часто гастролюють разом. Іноді до них приєднується і чоловік української "Роксолани", Віталій Борисюк. Коли у нього та Сумської народилася донька Ганна, з вибором кума питання не стояло. Компанію Горянському на хрестинах склала "Міс Україна-1995", світська левиця Влада Литовченко.

Співак Макс Барських та екс-віагрянка Міша Романова дружать ще зі школи. Тому, народивши первістка, сина Мартіна, співачка одразу ж визначилась з хрещеним батьком. Своїх дітей у Барських немає. Тому маленького похресника він часто балує подарунками.

Породилися між собою і фронтмен гурту "Антитіла", Тарас Тополя та співачка Наталка Карпа. Музикант став хрещеним батьком єдиної доньки артистки. А Михайло Хома, більш відомий як DZIDZIO, зі співачкою Ольгою Цибульською, хрестили сина спільної подруги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що молодший син Чарльза III принц Гаррі та його дружина, колишня голлівудська акторка Меган Маркл похрестили свою молодшу дитину. Церемонія хрещення маленької Лілібет Маунбеттен-Віндзор, якій в червні виповниться два роки, відбулася у передмісті Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

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