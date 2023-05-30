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Знаменитости отреагировали на атаку оккупантов на Киев ночью 30 мая

30 мая 2023 10:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Знаменитости отреагировали на атаку оккупантов на Киев ночью 30 мая
Последствия ночной атаки оккупантов на Киев 30 мая. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ночью вторника, 30 мая, оккупанты нанесли очередной удар по Киеву иранскими дронами типа Shahed. Взрывы раздались в нескольких районах города. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В своих соцсетях украинские звезды отреагировали на очередную террористическую атаку россиян.

Новини.LIVE собрали комментарии знаменитостей в Instagram.

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Реакция певца Макса Барских на атаку на Киев. Скриншот: Instagram/max_barskih

Маша Ефросинина

Советы от шоувумен Маши Ефросининой. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

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Напомним, ранее мы писали об эмоциональном состоянии певицы Наде Дорофеевой во время обстрелов. Также мы рассказывали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО.

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