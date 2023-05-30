Знаменитости отреагировали на атаку оккупантов на Киев ночью 30 мая
30 мая 2023 10:27
Последствия ночной атаки оккупантов на Киев 30 мая. Фото: Reuters
Ночью вторника, 30 мая, оккупанты нанесли очередной удар по Киеву иранскими дронами типа Shahed. Взрывы раздались в нескольких районах города. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В своих соцсетях украинские звезды отреагировали на очередную террористическую атаку россиян.
Новини.LIVE собрали комментарии знаменитостей в Instagram.
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