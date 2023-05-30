Знаменитости отреагировали на атаку оккупантов на Киев ночью 30 мая

Последствия ночной атаки оккупантов на Киев 30 мая. Фото: Reuters

Ночью вторника, 30 мая, оккупанты нанесли очередной удар по Киеву иранскими дронами типа Shahed. Взрывы раздались в нескольких районах города. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В своих соцсетях украинские звезды отреагировали на очередную террористическую атаку россиян.

Новини.LIVE собрали комментарии знаменитостей в Instagram.

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Наталья Могилевская

Певица Наталья Могилевская благодарит силы ПВО. Скриншот: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Леся Никитюк

Шоувумен Леся Никитюк отреагировала на атаку на Киев. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Макс Барских

Реакция певца Макса Барских на атаку на Киев. Скриншот: Instagram/max_barskih

Маша Ефросинина

Советы от шоувумен Маши Ефросининой. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Алексеев

Певец Никита Алексеев отреагировал на очередной террор оккупантов. Скриншот: Instagram/alekseev_officiel

Анна Добрыднева

Певица Анна Добрыднева поддерживает киевлян и гостей столицы. Скриншот: Instagram/anna_dobrydneva

Екатерина Репяхова

Эмоции блогерши и жены Виктора Павлика, Екатерины Репяховой. Скриншот: Instagram/repyahovakate

Андрей Бедняков

Шоумен Андрей Бедняков показывает средний палец. Скриншот: Instagram/biedniakov

Напомним, ранее мы писали об эмоциональном состоянии певицы Наде Дорофеевой во время обстрелов. Также мы рассказывали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО.