Снова за старое: женатый Энрике Иглесиас зацеловал блондинку на концерте

Испанский певец Энрике Иглесиас. Фото: Google

Испанский певец Энрике Иглесиас выступил на музыкальном фестивале IntenCity в Румынии. Увидеть легендарного артиста на стадион Oblemenco в городе Крайова пришли 30 тысяч поклонников. И только одной удалось обняться и поцеловаться с Энрике.

Соответствующее видео появилось в Instagram Иглесиаса.

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48-летний певец не изменяет ни своему образу на сцене (обычно выступает в бейсболке), ни коммуникации с поклонницами. Сотни, если не тысячи раз, на сцену выбегали фанатки Энрике, с которыми ему приходилось как минимум обниматься.

На этот раз Иглесиас сам подошел к фанатскому сектору у сцены, поцеловал и крепко обнял молодую блондинку. Поклонница просила забрать ее с собой, однако Энрике вернулся на сцену.

Иглесиас более 20 лет живет вместе с российской теннисисткой Марией Шараповой. Они воспитывают троих детей. Похоже за почти четверть века жена Энрике привыкла к подобным выходкам мужа.

Уже в октябре Иглесиас отправится в североамериканское турне вместе с певцами Рикки Мартином и Pitbull. К ним также выбегают поклонницы на сцену. Так что, похоже, эта осень для артистов обещает быть горячей на объятия.

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