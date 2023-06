Скільки грошей заробила Бейонсе в Європі під час світового туру

Співачка Бейонсе в турі. Фото: Google

Напередодні, 27 та 28 червня, американська співачка Бейонсе у Варшаві відіграла останні концерти європейської частини свого світового туру Renaissance World Tour. Багаторазова лауреатка премії "Ґреммі" побила власний рекорд за відвідуваністю шоу в Європі.

Про це повідомляє видання Billboard.

Читайте також:

Успіх Бейонсе

Американська попдіва заробила 154,4 мільйона доларів і продала один мільйон квитків на 21 шоу. Для порівняння, у світовому турі The Formation 2016 року та в турі On the Run II Tour 2018-го році (спільно з Jay-Z) вона заробила 87 мільйонів доларів.

Відвідуваність туру в 1,05 мільйона збільшилася порівняно з 871 тисячею квитків у 2018-му та 867 тисячею 2016-го. Це перший випадок, коли будь-яка частина будь-якого сольного туру Бейонсе подолала семизначний рубіж.

Видатною частиною туру в Європі стали п’ять концертів у Лондоні (Велика Британія). Тільки на цих шоу Бейонсе заробила 42,2 мільйона доларів та продала 240 тисяч квитків.

Світове турне Renaissance World Tour продовжиться 36 концертами в Північній Америці, які стартують 8-9 липня в Торонто (Канада). Якщо Бейонсе продовжить у такому темпі, наступний етап принесе їй 264 мільйони доларів та продаж 1,8 мільйона квитків.

