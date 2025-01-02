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Предательницы Лорак и Повалий спели на "Голубом огоньке" в Москве

2 января 2025 21:42
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Ани Лорак и Таисия Повалий спели перед россиянами на "Голубом огоньке" — видео
Певица-предательница Ани Лорак. Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, предавшие Украину, выступили на главном российском новогоднем шоу "Голубой огоньок". И пока Повалий пела украинскую народную песню "Ти ж мене підманула", российские военные запускали ракеты в сторону Украины.

Видео с концертом выложили в YouTube.

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Ани Лорак выступила на концерте со своим русскоязычным треком "Танцы". Чувствовала себя раскованно и явно была в хорошем настроении. Таисия Повалий вышла на сцену вместе с Кубанским народным хором. Они исполнили украинскую народную песню — "Ти ж мене підманула". Весь зал подтанцовывал.

В новогоднюю ночь Кремль снова атаковал Украину. Россияне запускали ракеты и дроны практически по всей территории страны.

Таисия Повалий
Таисия Повалий. Фото: скриншот

В комментариях люди возмущены циничностью звезд, десятилетиями живших в Украине, а теперь совершенно от нее отказались.

  • Какие же циничные чудовища. Каждый день убивают украинцев и одновременно поют наши песни. Это такой трэш, что слов нет.
  • Повалий в том году пела примерно так же, и не то же ли. Она все-таки стареет, и Лорак тоже не молодеет. Главное, что они совершенно ничего нового не могут дать никому вообще. Они даже не винтаж, они — хлам из свалки.
  • Даже дьявол был в шоке от этого цинизма и лжи.
Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: скриншот

Напомним, Мисс Украина Вселенная развлекалась с россиянами в новогоднюю ночь. Также неподалеку от дома украинской певицы Оли Поляковой упал российский беспилотник.

Ани Лорак Таисия Повалий війна Россия российские звезды Новый год 2025

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