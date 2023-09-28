Предательница Ани Лорак отпраздновала день рождения в компании путинистов

Певица Ани Лорак. Фото: Instagram/anilorak

Обладательница украинского гражданства, попавшая под санкции СНБО, певица Ани Лорак отпраздновала день рождения. Предательнице исполнилось 45 лет. По этому поводу она дала концерт на одной из самых больших площадок Москвы. На мероприятие пришли немало путинистов.

Новини.LIVE расскажет подробнее о праздновании коллаборантки и реакции украинцев на ее день рождения.

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Каролина Куек (настоящее имя певицы) отыграла шоу перед многотысячной толпой граждан страны-террориста. Одним из первых на сцену поздравить предательницу вышел ее кум, пропагандист Филипп Киркоров. На публику он подарил цветы коллаборантке и спел с ней дуэтом.

Лорак "вытащила" на сцену и свою единственную дочь, 12-летнюю дочь Софию. Девушка вместе с певицей и ее семьей живет в одном из самых элитных районов под Москвой. Отец Софии, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, на праздник в Россию не приехал. Он живет в Украине, поддерживает нашу страну и не комментирует гражданскую позицию экс-жены.

Также Каролина охотно раздавала интервью федеральным пропагандистским телеканалам, с одним из которых она недавно начала сотрудничество. То есть, по факту, Лорак получает деньги из бюджета страны-террориста.

Реакция соцсетей

В Instagram Каролина публикует фото и видео с закрытыми комментариями. Впрочем, в Facebook такого функционала нет. Лорак опубликовала фотографию по поводу дня рождения. Украинцы не промолчали.

У меня нет желания поздравлять человека, который отрекся от своей Родины, не поддержал, промолчал. Эти люди вызывают отвращение, хотя раньше очень нравилась

Раньше я была вашей поклонницей, вы мне нравились полностью как певица и как человек. От вашего таланта безумствовала. Сейчас ты стала предательницей и желать чего хорошего не буду. Остановитесь и покайтесь перед нашей страной

Крым это Украина, а ты Каролина, просто РФ подстилка

Честно, противно смотреть. Как ты им поешь те песни, как у тебя рот раскрывается, чтобы петь, зная о том, что твой народ этими уб***ами убивают, просто жизнь забирают крошечных детей. Неужели тебе не жалко? Неужели ты не с Украины поднялась?

Напомним, ранее мы писали, что певец EL Кравчук прокомментировал поведение Лорак и Повалий в России. Также мы рассказывали, что след Ани Лорак нашли в оккупированной Евпатории.