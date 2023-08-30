Предательница Повалий во время пропагандистских концертов поблагодарила Россию

Певица Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

Певица Таисия Повалий, активно поддерживающая агрессию России в Украине, дала несколько пропагандистских концертов. Артистка-предательница призналась в теплых чувствах к стране-террористке.

Об этом пишет ТСН.

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Таисия Повалий выступила в двух российских городах — Уфе и Кемерово. В Уфе был концерт под названием "Время героев", а в Кемерово — "ПесниZаРодину", с террористическим символом Z, который оккупанты рисовали на технике, когда начали полномасштабное вторжение в Украину.

"Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя. Люблю вас, мои дорогие", — сказала со сцены певица-предательница.

После концертов Повалий давала интервью русским пропагандистам. Она заявила, что "украинцы духовно не воспитаны".

"В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете. Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены, должны видеть, быть вместе. Я думаю именно такие песни выращивают ту молодежь, которую не можно было бы потом вот так вот подкупить… Когда был переворот в Украине, я жила там…Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, потому что все переживали за семьи, все думали о своем будущем. Поэтому патриотическая песня воспитывает духовность. И я уверена, что будущее у России великое. И наша молодежь — она могущественная, она мудрая", — сказала Повалий.

Таисия Повалий до полномасштабной войны жила и работала в России. Когда страна-агрессор начала вторжение, она осталась в России и поддержала войну. Поэтому певица-предательница в октябре 2022 года попала под санкции от СНБО.

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