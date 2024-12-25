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Предательница Седокова прервала тишину после самоубийства мужа

25 декабря 2024 22:02
Евгений Берестюк - Редактор
Анна Седокова впервые прокомментировала самоубийство Яниса Тиммы
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото: росСМИ
Евгений Берестюк - Редактор

Накануне третий муж российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве. Через восемь дней после этого предательница вернулась в социальные сети и сделала заявление.

Оно появилось в профиле Instagram Седоковой, который недоступен на территории Украины, сообщают росСМИ.

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Анна Седокова прокомментировала самоубийство Яниса Тиммы

Уроженка Киева сообщила, что все еще остается в одной из больниц столицы страны-террориста. Туда она попала после нервного срыва 17 декабря, когда узнала о самоубийстве 32-летнего спортсмена. Лишь 9 декабря они развелись после пяти лет отношений и четырех в браке. Драматизма добавило и то, что 16 декабря экс-участница группы "ВИА Гра" отметила свое 42-летие.

Седокова Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: росСМИ

В новой публикации певица, молчащая о войне на Родине, призналась в чувствах к бывшему мужу. Седокова заявила, что будет любить его вечно. Также предательница обратилась к представителям СМИ и блогерам. Она призвала всех проверять информацию и не слушать тех, кто комментирует смерть ее бывшего мужа. По ее словам, те, кто хочет помочь сейчас, выражают соболезнования, а не пиарятся на смерти Яниса Тиммы.

"Я скучаю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не подчинится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе", — заявила Седокова.

Седокова пост
Анна Седокова прокомментировала самоубийство бывшего мужа. Фото: росСМИ

На Рождество, 25 декабря, тело Яниса Тиммы доставили в Латвию из России. Для этого мать баскетболиста специально приехала в Москву. Церемония прощания пройдет в пьяницу, 27 декабря, в Риге. Тело экс-мужа одиозной певицы, повесившегося в подъезде московской пятиэтажки, кремируют.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж предательницы Седоковой одолжил у нее деньги перед смертью. Также мы рассказывали, что российская блогер Виктория Боня попала в скандал из-за поздравления украинского боксера Александра Усика.

соцсети Анна Седокова самоубийство российские звезды Янис Тимма

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