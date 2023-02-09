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Предательница Тодоренко назвала путиниста с ампутированными стопами "хорошим другом"

9 февраля 2023 07:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Регина Тодоренко назвала искалеченного путиниста Романа Костомарова своим другом
Обладательница украинского гражданства, шоувумен Регина Тодоренко
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победителю Зимней Олимпиады-2006 в Турине, российскому фигуристу Роману Костомарову, недавно ампутировали обе стопы. Знаменитости страны-террориста посылают слова поддержку спортсмену, попавшему в санкционный список СНБО из-за своей пропутинской позиции. Как оказалось, переживает за здоровье искалеченного пропагандиста и уроженка Одессы, обладательница украинского гражданства, шоувумен Регина Тодоренко.

Об этом пишут росСМИ.

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Подробности

Скандальная шоувумен умалчивает войну на Родине и продолжает жить и зарабатывать деньги на федеральных каналах россии. Тодоренко пожаловалась на свою жизнь и подчеркнула, что ее близкий друг и олимпийский чемпион Роман Костомаров "вернулся с того мира с потерями", намекая на то, что фигурист теперь не имеет стоп.

Фанаты начали травить Регину за то, что она рассказала подписчикам информацию, которую близкие спортсмена не хотели распространять. Однако Тодоренко пока не стала оправдываться по этому поводу.

"Я не зацикливаюсь на негативе. Если жизнь подбрасывает тяжелые уроки, сразу стараюсь фокусироваться на решении, иначе не выгребаю. Нужно ли напомнить в моей учетной записи, что происходит в мире? Что мои дети заболели, у брата сегодня самая сложная операция, что мой хороший друг, олимпийский чемпион, вернулся с того света, но с большими потерями. Что каждый день мы кого-то теряем", — написала Тодоренко.

Отметим, что после начала полномасштабной войны Костомаров поддержал военную агрессию рф. В декабре прошлого года российский спортсмен был внесен в список санкций за поддержку войны против Украины. 7 января указ Верховной Рады подписал Владимир Зеленский.

В ответ пропагандист заявил, что ему "плевать на президента Украины".

Напомним, ранее мы писали, что Минфин США исключил путиниста Григория Лепса и двоих криминальных авторитетов из санкционного списка. Также мы рассказывали, что Алексей Дурнев высмеял Регину Тодоренко и ее мужа, российского певца Влада Топалова, собиравшихся делать клизму.

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