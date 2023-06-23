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Разрушенный дом подростка из клипа Imagine Dragons восстановит донор UNITED24

23 июня 2023 16:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Разрушенный дом подростка из клипа Imagine Dragons восстановит донор UNITED24
Дом украинского подростка из клипа Imagine Dragons. Фото: UNITED24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце, послы фандрейзинговой платформы UNITED24, американская группа Imagine Dragons, представили клип на композицию Crushed, которую снимали в Украине. Цель релиза — поддержать направление "Восстановление Украины" UNITED24. Главным героем клипа стал 14-летний Саша из Николаевской области, чей дом разрушен в результате обстрелов оккупантов. Теперь его жилье отстроят.

Об этом на своих ресурсах сообщает UNITED24.

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Про восстановление жилья подростка

Дом Александра и его мамы в селе Новогригоровка начали отстраивать благодаря постоянному донору UNITED24 — одной из популярных сетей мультимаркетов. Строители обещают, что через пару месяцев семья сможет переступить порог своего нового-старого дома.

"Дом Саши существенно разрушен, отстраивать целые фрагменты нужно с нуля. Поэтому мы решили добавить еще пару комнат и веранду, о которой мечтала мама Саши. Все приобщенные к этому проекту команды чувствуют причастность к истории парня, отказавшегося от каких-либо предложений переехать в город или в другое село, от нового дома или квартиры, потому что его единственная мечта вернуться в родной дом. Мы рады помочь этой мечте осуществиться", прокомментировал восстановление соучредитель одной из известных сетей мультимаркетов Тарас Панасенко.

Дом украинского ребенка из клипа Imagine Dragons. Фото: UNITED24

Только за месяц видео набрало более 5 млн просмотров. Благодаря ему тема разрушения, которое Россия наносит Украине, снова попала в мировые новости. Режиссером клипа, привлекшим внимание к истории Саши, стал Тай Арноль. Он является автором самых популярных видео Imagine Dragons. Тай встретил Сашу во время двухмесячного путешествия по Украине.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Сверхъестественное", актер Миша Коллинз, стал новым послом UNITED24 и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы рассказывали, что фандрайзинговая платформа UNITED24 вместе с брендом ETNODIM при поддержке Музея Ивана Гончара создала уникальные вышиванки для звездных послов.

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