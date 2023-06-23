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Зруйнований будинок підлітка з кліпу Imagine Dragons відновить донор UNITED24

23 червня 2023 16:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зруйнований будинок підлітка з кліпу Imagine Dragons відновить донор UNITED24
Будинок українського підлітка з кліпу Imagine Dragons. Фото: UNITED24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого місяця, амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24, американський гурт Imagine Dragons, презентували кліп на композицію Crushed, який знімали в Україні. Мета релізу — підтримати напрям "Відбудова України" UNITED24. Головним героєм кліпу став 14-річний Сашко з Миколаївської області, чий будинок зруйнований внаслідок обстрілів окупантів. Тепер його житло відбудують. 

Про це на своїх ресурсах повідомляє UNITED24.

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Про відбудову житла підлітка

Будинок Олександра та його мами в селі Новогригорівка почали відбудовувати завдяки постійному донору UNITED24 — одній з популярних мереж мультимаркетів. Будівельники обіцяють, що за пару місяців родина зможе переступити поріг свого нового-старого будинку. 

"Будинок Сашка суттєво зруйнований, відбудовувати цілі фрагменти потрібно з нуля. Тож ми вирішили додати ще пару кімнат і веранду, про яку мріяла Сашкова мама. Усі долучені до цього проєкту команди відчувають причетність до історії хлопця, який відмовився від будь-яких пропозицій переїхати в місто чи в інше село, від нового будинку чи квартири, бо його єдина мрія — повернутися в рідний дім. Ми раді допомогти цій мрії здійснитися", — прокоментував відбудову співзасновник однієї з відомих мереж мультімаркетів Тарас Панасенко.

Будинок українського підлітка з кліпу Imagine Dragons. Фото: UNITED24

Лише за місяць відео набрало понад 5 млн переглядів. Завдяки йому тема руйнації, якої Росія завдає Україні, знову потрапила у світові новини. Режисером кліпу, який привернув увагу до історії Сашка, став Тай Арноль. Він є автором найпопулярніших відео Imagine Dragons. Тай зустрів Сашка під час двомісячної подорожі Україною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Надприродне", актор Міша Коллінз, став новим амбасадором UNITED24 та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. 

Також ми розповідали, що фандрайзингова платформа UNITED24 разом з брендом ETNODIM за підтримки Музей Івана Гончара створила унікальні вишиванки для зіркових амбасадорів.

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