ВСУ презентовали песню и патриотический клип на нее, которую посвятили детям

Фрагмент клипа от Генерального штаба ВСУ. Фото: YouTube/GeneralStaffUA

Сегодня, 1 июня, в Украине отмечается Международный день защиты детей. В связи с этим военнослужащие-музыканты Вооруженных сил Украины создали песню "За щастя, за волю!", в которой подробно и понятно объяснили миру, почему и за что мы воюем.

Видео появилось на YouTube-канале Генерального штаба ВСУ.

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О песне

Композицию создали и исполнили военные музыканты Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины. Автор текста — известный композитор Петр Мага, сотрудничающий со многими украинскими знаменитостями. Автором звукозаписи и сведения выступил Александр Чернега.

В композиции раздаются голоса солистов ансамбля ВСУ Сергея Юрченко, Анастасии Шпортько, Ванды Дриневской и Павла Пигуры.

Поскольку клип рассчитан в первую очередь, на детей, в нем использованы фрагменты анимационных историко-музыкальных клипов патриотической группы "ТНМК" "Історія України за 5 хвилин" и "Гупало Василь", которые популярны не только среди детей.

"Созданные Сашей Даниленко сюжеты в сжатой форме раскрывают важнейшие аспекты нашей непростой истории, запоминаются благодаря небанальной подаче, историческому соответствию и сдержанному казацкому юмору", — прокомментировали премьеру в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Сверхъестественное", американский актер Миша Коллинз, стал новым послом UNITED24. Также мы рассказывали, как украинские знаменитости отреагировали на гибель девятилетней девочки в столице во время ракетных обстрелов Киева в Международный день защиты детей.