Остановила шоу, чтобы вспомнить Мэтью Перри — звезды отдают дань памяти актеру

Фото со съемки эпизода "Друзей" в 2021. Фото: google

Сегодня стало известно, что умер американский актер Мэтью Перри в возрасте 54 лет. Его нашли в бассейне у его дома в Лос-Анджелесе, США. Друзья и коллеги актера публикуют посты, в которых вспоминают актера. Кое-кто уже успел отдать дань памяти публично.

Новини.Live собрали реакции звезд на смерть Мэтью Перри.

Читайте также:

Адель остановила шоу

Певица Адель отдала дань памяти звезды "Друзей" Мэтью Перри во время своего концерта в Лас-Вегасе. Она вышла на сцену вскоре после того, как появилась новость, что актер скончался.

Адель приостановила свое шоу, чтобы сказать несколько слов об актере. Она назвала его "вероятно, лучшим комедийным персонажем всех времен".

Adele paused ее Vegas show к путям tribute к Matthew Perry на среду в субботу.



Вдоль Hollywood, Selma Blair, Mira Sorvino и более полученных tributes к “Friends” star on social media. Здесь вы хотите, чтобы: https://t.co/A8aRhRLKZ0 #SNL #Friends #ChandlerBing pic.twitter.com/Zv89QAQAdR — Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2023

Отреагировали коллеги по сериалу "Друзья"

Мэгги Виллер, игравшая в сериале "Друзья" роль Дженис, девушки Чендлера со странным смехом, одной из первых отреагировала на смерть друга и коллеги Мэтью Перри.

"Какая потеря… Мир будет скучать по тебе, Мэтью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить. Я рада, что мы с тобой разделили вместе столько творческих моментов", – написала Виллер в Instagram.

Морган Фэйрчайлд, сыгравшая в сериале "Друзья" маму Чендлера Бинга – Нору Тайлер Бинг, опубликовала сообщение в соцсети X. Смерть Перри стала для нее шоком.

I'm heartbroken о untimely death of my “son”, Matthew Perry. Слишком с таким brilliant young actor является shock. Им sending love & condolences к его friends & family, особенно его dad, John Bennett Perry, который работал с Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

"У меня разбито сердце из-за преждевременной смерти моего "сына" Мэттью Перри. Потеря такого блестящего молодого актера – шок. Я выражаю любовь и соболезнования его друзьям и семье, особенно его отцу Джону Беннетту Перри", — написала актриса.

Пейджет Брюстер, игравшая в "Друзьях" одну из подружек Чендлера – Кэти, тоже написала публикацию и вспомнила, каким был Мэтью Перри.

I'm so very sad to hear about @MatthewPerry . Он был хорошо мне на friends and every time I 'sw him in the decades after. Please read his book. Это была его legacy to help. Он должен оставаться в том, что чувствуют. — paget brewster (@pagetpaget) октябрь 29, 2023

"Он был милым со мной в "Друзьях" и всякий раз, когда я видела его. Пожалуйста, прочтите его книгу. Это было его наследие – помогать. В том мире ему не удастся спокойно отдохнуть, ведь он будет слишком занят тем, что всех будет веселить", – написала Пейджет.

Звездные друзья тоже вспомнили Перри

Близкая подруга Мэттью Перри, звезда сериала "Все женщины ведьмы" Шеннен Доэрти опубликовала фото с актером и написала, что ей не будет его хватать, ведь он был очень веселым и настоящим другом.

"Мы всегда веселились и поддерживали друг друга. У Мэтта всегда было отличное чувство юмора. У нас с ним даже было свидание, и это было на День святого Валентина. Наша дружба длилась долго. На самом деле целую жизнь. Я знаю, что многим больно, особенно нашей маленькой банде. Многим его будет не хватать, а нам так точно", – поделилась Шеннен.

Высказалась по поводу смерти актера еще одна звезда "Все женщины ведьмы" и коллега Перри – Алиса Милано.

"Мэтти всегда был самым смешным из всех и самым хорошим. Он был добрым! Мои соболезнования всем, кто его любил" , – написала актриса.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был одноклассником Мэтью Перри. В сообщении в соцсети Х он вспомнил, как они проводили вместе время в детстве.

Matthew Perry's passing is shocking and saddening. Я не знаю целую игру школярства, которую мы использовали для игры, и я знаю людей по всему миру не знаю, что идти в ярмарку, которую ты держишь. Предпочтительны для всех охотников, Матфея. Вы были захвачены – и вы будете missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

"Смерть Мэттью Перри шокирует и огорчает. Я никогда не забуду игры на школьном дворе, в которые мы играли, и я знаю, что люди во всем мире никогда не забудут той радости, которую ты принес им. Спасибо за весь смех, Мэттью. Тебя любили и по тебе будут скучать", – написал Джастин Трюдо.

Публикация в память актеру появилась и на официальных каналах сериала "Друзья" и кинокомпании Warner Bros.

Однако больше всего поклонники ждут реакции коллег актера по сериалу "Друзья", которые вместе с Мэтью Перри исполняли главные роли, ведь они были близки и в реальной жизни. Однако Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер за сегодняшний день не опубликовали ни одного сообщения.

Напомним, в сети показали видео бассейна, в котором нашли мертвого Мэтью Перри.

Также мы публиковали ТОП-10 самых смешных моментов из "Друзей" с Чендлером Бингом.