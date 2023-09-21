«Остановите еще один геноцид»: Ким Кардашьян обратилась к Байдену

Ким Кардашьян. Фото: JUSTIN BETTMAN

На фоне ситуации в Нагорном Карабахе, в котором 19 сентября азербайджанская армия объявила об "антитеррористической операции" с целью возобновления конституционного строя, светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян еще раз обратилась к президенту США Джо Байдену.

Просьба к президенту обратить внимание на геноцид армян Кардашьян опубликовала в Instagram , а также продублировала статью о ситуации между Арменией и Азербайджаном, соавторкой которой стала.

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Хотя вчера Минобороны Азербайджана заявило о договоренности по прекращению огня в регионе Нагорный Карабах и выводе частей якобы вооруженных сил Армении, американская телезвезда все же снова попросила Джо Байдена вмешаться в этот конфликт.

Сторис в Instagram:

kimkardashian

"К сожалению, возможностей для геноцида армян Нагорного Карабаха сейчас стало больше из-за полномасштабных нападений Азербайджана на гражданское население после месяцев блокады и голода. Мы призываем правительство США и международное сообщество немедленно вмешаться, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу". — написала знаменитость в истории в Instagram.

Ким и Кортни Кардашьян в Армении. Фото: poosh.com

Ким Кардашьян, у которой есть армянские корни, настаивает, что местное население Нагорного Карабаха, состоящее преимущественно из армян, страдает и голодает из-за длительного замороженного конфликта.

Из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, местное население не может получать гуманитарную помощь. Главное требование звезды к президенту – принять меры и прекратить блокаду коридора.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Ирина Билык и гитарист группы Green Grey высказались о событиях в Нагорном Карабахе. Также, что Азербайджан официально заявил о возобновлении своего суверенитета.