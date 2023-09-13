Кім Кардаш'ян у сяючій сукні затьмарила Ніколь Кідман та голлівудських дів на званій вечері

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Кім Кардашян, Сальма Гайєк і Олівія Уайлд сяяли на червоній доріжці 2-ї щорічної гала-вечері Caring For Women у Нью-Йорку. Голлівудські діви вразили своїми елегантними образами.

Про це пише Daily Mail.

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41-річна засновниця SKIMS Кім Кардаш’ян затьмарила зіркових колег, позуючи в облягаючій рожевій сукні від Balenciaga, прикрашеній кристалами. Напівпрозоре вбрання продемонструвало її підтягнуту фігуру. Сукню доповнив шлейф, який їй допомогла нести стилістка Дані Леві на червоній доріжці. Кім доповнила образ спокійним макіяжем та підборами.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

57-річна Сальма Гайєк обрал бордову сукню з блискітками. Глибоке декольте підкреслювало пишний бюст зірки, а розріз до стегна на спідниці дозволяв побачити її стрункі ноги.

Олівія Вайлд виглядала неймовірно в помітному бюстгальтері під чорним жакетом-смокінгом. 39-річна актриса доповнила образ широкими брюками та чорними туфлями на підборах із блискучими ремінцями зі стразами. Зої Кравіц виглядала божественно в сріблястій сукні з паєтками. Донька рокера Ленні Кравіца підкреслила образ, зробивши вишневий манікюр і педикюр.

Акторка Зої Кравиіц. Фото: Reuters

Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters

Акторка Сальма Гайєк та її чоловік Анрі Піно. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Ніколь Кідман одягнула блакитну сукню без бретелей, підперезану на талії атласним бантом. Довершила образ синіми чоботами і парою чорних рукавичок.

Модель Карлі Клосс позувала для фотографів у приталеному чорному костюмі та краватці. Модель, яка нещодавно стала матір’ю двох дітей, показала своє шовковисте каштанове волосся, зібране у стриману зачіск.

Модель Карлі Клосс. Фото: Reuters

Акторка Олівія Вайлд. Фото: Reuters

Модель Кріссі Терлігнтон. Фото: Reuters

54-річна королева подіумів Крісті Терлінгтон виглядала елегантно в темно-синій сукні на одне плече, позуючи для фотографій зі своєю дочкою Грейс Бернс.

Другу щорічну вечерю "Турбота про жінок" організовує Kering Foundation — провідний фонд боротьби з насильством над жінками.

Це святкування 15-річчя благодійної організації. Цього року зіркова вечеря принесла користь організаціям, які "вирішують проблему гендерного насильства".

"Попри тривожні випадки у сфері прав жінок у всьому світі, за останні 15 років було досягнуто вагомого прогресу в боротьбі з насильством щодо жінок, і ми повинні продовжувати використовувати силу співпраці та солідарності, щоб забезпечити всім жінкам можливість жити повноцінним життям, вільним від насильства", — сказав Анрі Піно, чоловік Сальми Гайєк, один з членів організації.

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