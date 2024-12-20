У годовалой дочери Саши Бо произошла остановка дыхания — подробности, фото

Саша Бо с дочерью. Фото: instagram.com/sashaabo

Блогер-миллионник Саша Бо рассказала о самом ужасном дне своей жизни. У годовалой дочери знаменитости Веры произошла остановка дыхания.

О случившемся блогер рассказала в Instagram.

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Звезда соцсетей вышла на связь с поклонниками в своем блоге и рассказала, что пережила один из самых плохих дней своей жизни и показала забинтованную ножку дочери.

"Вчера был самый страшный день моей жизни, уже все позади", — написала Бо.

Дочь Саши Бо заболела. Фото: instagram.com/sashaabo

Накануне дочь Александры заболела. У маленькой Веры поднялась высокая температура, спровоцировавшая фибрильные судороги и остановку дыхания.

Муж Саши Бо с дочерью. Фото: instagram.com/sashaabo

Блогер обратилась ко всем родителям с важной установкой, всегда иметь в аптечке необходимые препараты и уметь оказывать ребенку первую помощь в тяжелых ситуациях.

"Родители должны иметь в аптечке необходимые препараты, чтобы немедленно сбить температуру и расслабить мышцы (если есть образование). Каждый из родителей обязан уметь оказывать первую неотложную помощь при остановке дыхания. Будьте готовы к тому, что "скорая" может ехать 30 минут! Поэтому садитесь в машину и сигналите беспрестанно! Нас пропускали, будто все понимали. Езжайте или бегите до ближайшей станции "скорой", там продолжат оказывать неотложную помощь и с сиренами довезут вас до ближайшей больницы", — рассказала звездная мамочка.

Дочь Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

В критической ситуации Саша и ее муж не стали ждать скорую, а сразу сели на авто и поехали в ближайшую больницу. По дороге Александре пришлось делать искусственное дыхание дочери.

"Я впервые в жизни делала искусственное дыхание своему ребенку. Я не знаю, как забыть вчерашний день, если он разделил мою жизнь на до и после", — поделилась блогер.

Саша Бо с дочерью попала в больницу. Фото: instagram.com/sashaabo

К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние Веры. Саша поделилась, что их с дочерью уже перевели из реанимации в стационар. Девочка чувствует себя гораздо лучше и даже начала активно играть.

"Нас перевели из реанимации в стационар, у Верочки все прекрасно по анализам и она прекрасно чувствует себя. Все обошлось без последствий. Спасибо за добрые слова!" — написала Саша.

Годовалая дочь Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

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