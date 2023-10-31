Сверху куртка, снизу ничего — скандальный рэпер Потап опубликовал очередное видео в Тик-Ток

Рэпер Алексей Потапенко. Фото: Instagram Потапа

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, опубликовал в своем Tik-Ток очередное провокационное видео. Исполнитель полуодет напевает под наложенную на видео украинскую песню.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Очередное скандальное видео от Потапа

На видео видно, как Потап напевает украинскую песню, а затем плавно опускает камеру, где пользователи могут увидеть, что сверху он одет в куртку и шапку, а снизу на нем только нижнее белье.

Время от времени Потап публикует в своем Tik-ток неоднозначные и провокационные видео. Фаны не понимают такого поведения певца и регулярно комментируют его видео.

"Я в шоке, Потап, что с тобой случилось...", — написала одна из комментаторов под видео Потапа.

Один из комментариев под видео Потапа. Фото: скриншот

Один из комментариев под видео Потапа. Фото: скриншот

Один из комментариев под видео Потапа. Фото: скриншот

Напомним, непонятные для большинства видео и странное поведение рэпера Потапа в очередной раз привлекло внимание пользователей соцсетей. На фоне новостей об очередном выезде за границу, 42-летнему музыканту и бизнесмену задали прямой вопрос о мобилизации. В этот раз Алексей Потапенко не промолчал и ответил в своем Instagram.

"Я за границей, дорогой в Украину. К службе годен, люди в курсе, я в ресурсе… Призывают — иду, я украинец, мужчина. Это долг. А пока я делаю, что умею лучше всего", — заявил Потап и намекнул на свою творческую и бизнес-деятельность.

Также певец неоднократно критиковали за то, что он живет в Испании и не возвращается в Украину. Как вот недавно певец в очередной раз уехал за границу. Он вместе с женой певицей Настей Каменских выехали за границу. Их заметили в Барселоне.