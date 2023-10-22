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Потап прокомментировал возможную мобилизацию в ВСУ

22 октября 2023 00:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Потап прокомментировал возможную мобилизацию в ВСУ
Рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: Instagram/realpotap
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Непонятные для большинства видео и странное поведение рэпера Потапа в очередной раз привлекло внимание пользователей соцсетей. На фоне новостей об очередном выезде за границу, 42-летнему музыканту и бизнесмену задали прямой вопрос о мобилизации.

В этот раз Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) не промолчал и ответил в своем Instagram.

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Потап о мобилизации

Рэпер опубликовал фотографию, в сообщении под которой подтвердил, что уехал за границу, но планирует скоро вернуться. До этого Потапа и его супругу, певицу Настю Каменских, заметили в Польше, а впоследствии на рейсе Варшава-Барселона.

"И я плыву между концертами… Но обязательно домой. Несколько дней в путешествии и послезавтра родные лица", — заявил накануне Потап.

Рэпер Потап
Рэпер Потап (Алексей Потапенко). Фото: Instagram/realpotap

Одна из подписчиц напрямую спросила у рэпера, сбежал ли он за границу, как женщины с детьми, или дети политиков. Женщина подытожила, что если Потап не в Украине, значит, он пригоден к службе в рядах ВСУ. Молчать Потапенко не стал.

"Я за границей, дорогой в Украину. К службе годен, люди в курсе, я в ресурсе… Призывают — иду, я украинец, мужчина. Это обязанность. А пока я делаю, что умею лучше всего", — заявил Потап и намекнул на свою творческую и бизнес деятельности.

Потап о мобилизации
Потап о мобилизации. Скриншоты: Instagram/realpotap

Напомним, ранее мы писали, как певица Анастасия Приходько прокомментировала выезд Потапа за границу. Также мы рассказывали, что шоумен Слава Демин прокомментировал поведение Потапа, которое в последнее время удивляет звездных коллег.

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