Ахтема Сеитаблаева обвиняли в хайпе на войне – что об этом думает сам режиссер

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер, режиссер и сценарист Ахтем Сеитаблаев высказался в адрес хейтеров. В частности, он прокомментировал критику, которая поступает ему по поводу того, что он якобы делает хайп на теме полномасштабной войны в своих фильмах.

Откровенное интервью с Ахтемом Сеитаблаевым разместили на канале "Телеканал ДОМ" в YouTube.

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Ответ хейтерам

Ахтем отмечает, что такая критика со стороны людей начала поступать еще со времен первого крымскотатарского художественного фильма "Хайтарма", режиссером и главным актером которого является он сам. После этого люди начали критиковать и его фильм "Киборги" о боях в аэропорту Донецка.

"Такое забрасывают постоянно, еще с "Хайтармы". Говорили, что это просто хайповая тема, и я на горе людей хайпую. Однако, это лента об одной из самых трагических страниц жизни народа, к которой я имею честь принадлежать. Потом закидывали о "Киборгах"", — утверждает украинский актер и режиссер.

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, Ахтем заявил, что ничего плохого в таких комментариях он не видит, ведь на тему любого творческого продукта должны быть разные мнения и взгляды людей. Впрочем, как утверждает режиссер, ему это совсем не помешало снять свои фильмы.

Он поблагодарил людей, которые рассказывали ему об уместности съемок об истории, которая еще продолжается.

Что о нем известно

Ахтем Сеитаблаев родился в семье депортированных крымских татар и сейчас является заслуженным артистом Автономной Республики Крым. За свое творчество актер и режиссер снял такие фильмы, как:

"Хайтарма" (2012)

"Киборги" (2017)

"Захар Беркут" (2019)

На Международном Босфорском кинофестивале Ахтем Сеитаблаев получил награду за лучшую мужскую роль в фильме Наримана Алиева "Домой". Режиссер разведен, у него есть трое детей и внуки.

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев со своими детьми. Фото: Instagram Ахтема Сеитаблаева

Где он сейчас

В начале полномасштабной войны Ахтем Сеитаблаев вошел в состав Вооруженных сил Украины, присоединившись к ТрО. В конце 2022 года режиссер за свой добросовестный труд получил почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ.

Напомним, мы писали о том, что известный актер Ахтем Сеитаблаев гневно обратился к хейтерам.

Ранее мы рассказывали, что актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые стал дедушкой.

Также мы сообщали о том, что украинский актер Ахтем Сеитаблаев решил развестись со своей женой.