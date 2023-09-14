Ахтема Сеітаблаєва звинувачували у хайпі на війні – що про це думає сам режисер

Режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор, режисер і сценарист Ахтем Сеітаблаєв висловився на адресу хейтерів. Зокрема, він прокоментував критику, яка надходить йому щодо того, що він нібито робить хайп на темі повномасштабної війни у своїх фільмах.

Відверте інтерв’ю з Ахтемом Сеітаблаєвим розмістили на каналі "Телеканал ДОМ" в YouTube.

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Відповідь хейтерам

Ахтем зазначає, що така критика з боку людей почала надходити ще з часів першого кримськотатарського художнього фільму "Хайтарма", режисером та головним актором якого є він сам. Після цього люди почали критикувати і його фільм "Кіборги" про бої в аеропорту Донецька.

"Таке закидають постійно, ще з "Хайтарми". Казали, що це просто хайпова тема, і я на горі людей хайпую. Однак, це стрічка про одну з найтрагічніших сторінок життя народу, до якого я маю честь належати. Потім закидали про "Кіборгів", — стверджує український актор та режисер.

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Втім, Ахтем заявив, що нічого поганого у таких коментарях він не бачить, адже на тему будь-якого творчого продукту повинні бути різні думки та погляди людей. Втім, як стверджує режисер, йому зовсім це не завадило зняти свої фільми.

Він подякував людям, які розказували йому про доречність зйомок про історію, яка зараз ще триває.

Що про нього відомо

Ахтем Сеітаблаєв народився у сім’ї депортованих кримських татар та зараз є заслуженим артистом Автономної Республіки Крим. За свою творчість актор і режисер зняв такі фільми, як:

"Хайтарма" (2012)

"Кіборги" (2017)

"Захар Беркут" (2019)

На Міжнародному Босфорському кінофестивалі Ахтем Сеітаблаєв отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі Нарімана Алієва "Додому". Режисер розлучений, в нього є три дитини та онуки.

Режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв зі своїми дітьми. Фото: Instagram Ахтема Сеітаблаєва

Де він зараз

На початку повномасштабної війни Ахтем Сеітаблаєв увійшов до складу Збройних сил України, приєднавшись до ТрО. Наприкінці 2022 року режисер за свою сумлінну працю отримав почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ.

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