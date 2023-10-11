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Трогательные кадры: Тарабарова поздравила мужа с седьмой годовщиной свадьбы

11 октября 2023 15:54
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Трогательные кадры: Тарабарова поздравила мужа с седьмой годовщиной свадьбы
Светлана Тарабарова с мужем и детками. Фото: instagram.com/tarabarova
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Певица Светлана Тарабарова опубликовала трогательное видео и поздравила мужа с седьмой годовщиной свадьбы. Певица показала архивные кадры.

Опубликовала поздравление Тарабарова в Instagram.

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Исполнительница вместе со своим мужем и директором Алексеем Бондарем празднует седьмую годовщину брака. Пара поженилась 11 октября 2016 года, а сейчас они уже воспитывают троих детей: 5-летнего Ивана, 3-летнюю Марию и почти полугодовую Полину.

 

Тарабарова трогательно поздравила своего мужа с этой датой, опубликовав видео с архивными кадрами свадьбы, беременности, с детьми и домашними питомцами. Звезда написала нежное поздравление.

 

"7 лет, как наша любовь стала еще сильнее. Спасибо за каждый день", – написала Светлана в публикации.

Поклонники певицы поздравили пару в комментариях, также поздравила и подруга семьи певица Наталка Карпа.

Напомним, Светлана Тарабарова рассказала о финансовых затруднениях.

Также мы писали, что Светлана Тарабарова гневно высказалась о Потапе.

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