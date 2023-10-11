Трогательные кадры: Тарабарова поздравила мужа с седьмой годовщиной свадьбы
Певица Светлана Тарабарова опубликовала трогательное видео и поздравила мужа с седьмой годовщиной свадьбы. Певица показала архивные кадры.
Опубликовала поздравление Тарабарова в Instagram.
Поблагодарила за каждый день
Исполнительница вместе со своим мужем и директором Алексеем Бондарем празднует седьмую годовщину брака. Пара поженилась 11 октября 2016 года, а сейчас они уже воспитывают троих детей: 5-летнего Ивана, 3-летнюю Марию и почти полугодовую Полину.
Тарабарова трогательно поздравила своего мужа с этой датой, опубликовав видео с архивными кадрами свадьбы, беременности, с детьми и домашними питомцами. Звезда написала нежное поздравление.
"7 лет, как наша любовь стала еще сильнее. Спасибо за каждый день", – написала Светлана в публикации.
Поклонники певицы поздравили пару в комментариях, также поздравила и подруга семьи певица Наталка Карпа.
Напомним, Светлана Тарабарова рассказала о финансовых затруднениях.
Также мы писали, что Светлана Тарабарова гневно высказалась о Потапе.