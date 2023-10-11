Зворушливі кадри: Тарабарова привітала чоловіка з сьомою річницею весілля

Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми. Фото: instagram.com/tarabarova

Співачка Світлана Тарабарова опублікувала зворушливе відео і привітала свого чоловіка з сьомою річницею весілля. Співачка показала архівні кадри.

Опублікувала привітання Тарабарова в Instagram.

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Подякувала за кожен день

Виконавиця разом зі своїм чоловіком і директором Олексієм Бондарем, святкує сьому річницю шлюбу. Пара одружилася 11 жовтня 2016 року, а зараз вони вже виховують трьох дітей: 5-річного Івана, 3-річну Марію та майже піврічну Поліну.

Тарабарова зворушливо привітала свого чоловіка з цією датою, опублікувавши відео з архівними кадрами з весілля, періодів вагітності, з дітьми і домашніми улюбленцями. Зірка написала ніжне привітання.

"7 років, як наше кохання стало ще сильніше. Дякую за кожен день", — написала Світлана у публікації.

Прихильники співачки привітали пару у коментарях, також привітала і подруга родини співачка Наталка Карпа.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова розповіла про фінансові труднощі.

Також ми писали, що Світлана Тарабарова гнівно висловилася про Потапа.