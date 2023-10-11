Зворушливі кадри: Тарабарова привітала чоловіка з сьомою річницею весілля
Співачка Світлана Тарабарова опублікувала зворушливе відео і привітала свого чоловіка з сьомою річницею весілля. Співачка показала архівні кадри.
Опублікувала привітання Тарабарова в Instagram.
Подякувала за кожен день
Виконавиця разом зі своїм чоловіком і директором Олексієм Бондарем, святкує сьому річницю шлюбу. Пара одружилася 11 жовтня 2016 року, а зараз вони вже виховують трьох дітей: 5-річного Івана, 3-річну Марію та майже піврічну Поліну.
Тарабарова зворушливо привітала свого чоловіка з цією датою, опублікувавши відео з архівними кадрами з весілля, періодів вагітності, з дітьми і домашніми улюбленцями. Зірка написала ніжне привітання.
"7 років, як наше кохання стало ще сильніше. Дякую за кожен день", — написала Світлана у публікації.
Прихильники співачки привітали пару у коментарях, також привітала і подруга родини співачка Наталка Карпа.
Нагадаємо, Світлана Тарабарова розповіла про фінансові труднощі.
Також ми писали, що Світлана Тарабарова гнівно висловилася про Потапа.