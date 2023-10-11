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Зворушливі кадри: Тарабарова привітала чоловіка з сьомою річницею весілля

11 жовтня 2023 15:54
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Зворушливі кадри: Тарабарова привітала чоловіка з сьомою річницею весілля
Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми. Фото: instagram.com/tarabarova
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Співачка Світлана Тарабарова опублікувала зворушливе відео і привітала свого чоловіка з сьомою річницею весілля. Співачка показала архівні кадри. 

Опублікувала привітання Тарабарова в Instagram.

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Подякувала за кожен день

Виконавиця разом зі своїм чоловіком і директором Олексієм Бондарем, святкує сьому річницю шлюбу.  Пара одружилася 11 жовтня 2016 року, а зараз вони вже виховують трьох дітей: 5-річного Івана, 3-річну Марію та майже піврічну Поліну.

 

Тарабарова зворушливо привітала свого чоловіка з цією датою, опублікувавши відео з архівними кадрами з весілля, періодів вагітності, з дітьми і домашніми улюбленцями. Зірка написала ніжне привітання. 

 

"7 років, як наше кохання стало ще сильніше. Дякую за кожен день", — написала Світлана у публікації. 

Прихильники співачки привітали пару у коментарях, також привітала і подруга родини співачка Наталка Карпа. 

Нагадаємо, Світлана Тарабарова розповіла про фінансові труднощі. 

Також ми писали, що Світлана Тарабарова гнівно висловилася про Потапа. 

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