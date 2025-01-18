Санта Дімопулос продемонструвала фігуру в купальнику — фото

Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos

Колишня солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос захопила шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співачка продемонструвала своє тіло у купальнику.

Світлиною зірка поділилася в Instagram.

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У stories знаменитість опублікувала селфі, на якому позувала перед дзеркалом у стильному бікіні з анімалістичним принтом зебри.

Санта Дімопулос у купальнику. Фото: instagram.com/santadimopulos

Щоправда, похизуватися фігурою на пляжі Санті не вдалося. Як зазначила артистка, погода у Дубаї, де вона зараз перебуває, залишає бажати кращого.

"З такою погодою у купальнику тільки вдома ходити", — написала Дімопулос.

Однак сумувати з цього приводу співачка не стала та швидко знайшла іншу розвагу. Так, пізніше Санта показала фанам, як весело проводить час на концерті посеред пустелі.

Санта Дімопулос на концерті. Фото: instagram.com/santadimopulos

Раніше Оля Полякова показала пікантне фото із оголеним бюстом.

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