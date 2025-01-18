Санта Дімопулос продемонструвала фігуру в купальнику — фото

Санта Дімопулос продемонструвала ідеальну фігуру в бікіні
Колишня солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос захопила шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співачка продемонструвала своє тіло у купальнику.
Світлиною зірка поділилася в Instagram.
Санта Дімопулос у бікіні поскаржилася на погоду в ОАЕ
У stories знаменитість опублікувала селфі, на якому позувала перед дзеркалом у стильному бікіні з анімалістичним принтом зебри.
Щоправда, похизуватися фігурою на пляжі Санті не вдалося. Як зазначила артистка, погода у Дубаї, де вона зараз перебуває, залишає бажати кращого.
"З такою погодою у купальнику тільки вдома ходити", — написала Дімопулос.
Однак сумувати з цього приводу співачка не стала та швидко знайшла іншу розвагу. Так, пізніше Санта показала фанам, як весело проводить час на концерті посеред пустелі.
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