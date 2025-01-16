Санта Дімопулос показала свою маму-красуню — фото

Санта Дімопулос на рідкісному фото показала маму-красуню
Співачка Санта Дімопулос поділилася рідкісним кадром зі своєю мамою Людмилою. Колишня солістка гурту "ВІА Гра" привітала найріднішу людину з особливим святом.
Світлиною артистка поділилася в Instagram.
Санта Дімопулос зачарувала фото з мамою
У своїх соцмережах зірка не часто показує свою родину, однак в особливе свято Санта зробила виняток. 15 січня мама співачки відсвяткувала свій день народження.
У stories Дімопулос поділилася архівною світлиною з найріднішою людиною. На чорно-білому фото співачка ніжно обіймає маму перед камерою.
"З днем народження, мамо", — звернулася до іменинниці Санта.
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