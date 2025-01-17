Анна Трінчер показала фігуру в бікіні — фото

Трінчер похизувалася вигинами в чорному бікіні
Відома українська співачка Анна Трінчер поділилася із шанувальниками кадрами з відпочинку на острові Балі. Зірка підкреслила струнку фігуру чорним бікіні зі стразами.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Трінчер в стильному бікіні
На опублікованих кадрах зірка позувала перед камерою на тлі одного з оглядових майданчиків Балі. Для фотосесії співачка обрала чорне бікіні та шортики зі стразами. Анна доповнила свій образ напівпрозорою накидкою та темними окулярами.
"Знайшли одну троянду на рисових полях", — підписала кадри виконавиця.
Шанувальники захоплюються фігурою Трінчер. Користувачі соцмереж щедрі на компліменти дівчині.
"Як можливо такою народитися?"
"Неперевершена".
"Твоя краса — це чарівна ніжність. Ти наша красуня".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер показалась у спідній білизні на відпочинку в Куршевелі. А також зірка покаталася вулицями Балі на мотоциклі у зухвалому вбранні.
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