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Трінчер похизувалася вигинами в чорному бікіні

17 січня 2025 14:45
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Анна Трінчер показала фігуру в бікіні — фото
Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відома українська співачка Анна Трінчер поділилася із шанувальниками кадрами з відпочинку на острові Балі. Зірка підкреслила струнку фігуру чорним бікіні зі стразами.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Трінчер в стильному бікіні

На опублікованих кадрах зірка позувала перед камерою на тлі одного з оглядових майданчиків Балі. Для фотосесії співачка обрала чорне бікіні та шортики зі стразами. Анна доповнила свій образ напівпрозорою накидкою та темними окулярами.

"Знайшли одну троянду на рисових полях", — підписала кадри виконавиця.

Анна Трінчер в бікіні
 Анна Трінчер на Балі. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Анна Трінчер в чорному бікіні
 Анна Трінчер на відпочинку. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Анна Трінчер в бікіні з стразами
 Анна Трінчер в чорному бікіні. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Анна Трінчер в новому бікіні
 Анна Трінчер в бікіні та шортиках. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Шанувальники захоплюються фігурою Трінчер. Користувачі соцмереж щедрі на компліменти дівчині.

"Як можливо такою народитися?"

"Неперевершена".

"Твоя краса — це чарівна ніжність. Ти наша красуня".

Трінчер похизувалася вигинами в чорному бікіні - фото 5
Коментарі під фото Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер показалась у спідній білизні на відпочинку в Куршевелі. А також зірка покаталася вулицями Балі на мотоциклі у зухвалому вбранні.

відпочинок Анна Трінчер українські зірки соцмережі Балі

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