Зірковий стиліст Кріс Епплтон отримав паспорт США

Стиліст Кріс Епплтон. Фото: Instagram/chrisappleton1

Стиліст-перукар американської світської левиці та бізнесвумен Кім Кардаш'ян, співачки Дженніфер Лопес та багатьох інших знаменитостей Кріс Епплтон змінив громадянство. Він отримав паспорт США та розповів свій життєвий шлях.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Кріса Епплтона.

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За словами Епплтона, на Instagram якого підписані понад 4 млн фолловерів, він переїхав з Великої Британії до США дев'ять років тому. За словами стиліста, ще з дитинства його захоплював Голлівуд — місце, яке здавалося країною мрій.

"Залишивши позаду все, що я знав, я керував серією "а що, якби". Що, якби я зміг досягти більшого, ніж мені сказали? Що, якби я звільнився від ярликів — "дурень" через мою дислексію. Або "гей" через мою пристрасть до волосся та його трансформаційної сили?" — розповів підписникам Кріс.

Стиліст Кріс Епплтон після переїзду до США. Фото: Instagram/chrisappleton1

За ці дев’ять років, запевняє зірковий стиліст, його життя було сповнене як злетів, так і падінь. В нього були невпевненість, страхи, перемоги та помилки. Але саме переїзд до США став початком пошуку себе.

"Сьогодні, у мій перший день як громадянин США, я пишаюся маленьким Крісом, дев’ятирічним хлопчиком, який зробив зачіску своїй мамі, щоб вона почувалася гламурною, як зірки, якими він захоплювався. Тепер мені пощастило працювати з тими самими зірками і бути громадянином цієї неймовірної країни", — підсумував Кріс Епплтон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка фільму "Сам удома" знявся у відвертому різдвяному кліпі Кардаш'ян. Також ми розповідали, що акторка Джессіка Альба офіційно підтвердила розлучення з чоловіком.