Маколей Калкін знявся в моторошному різдвяному кліпі Кім Кардаш’ян

Американський актор Маколей Калкін. Скриншот: YouTube/KimKardashian

Напередодні Різдва американська блогерка Кім Кардаш’ян презентувала кліп на хіт Santa Baby співачки Ерти Кітт. В новому баченні цієї композиції знявся популярний голлівудський актор Маколей Калкін, відомий, зокрема, завдяки головній ролі в фільмах "Сам удома" режисера Кріса Коламбуса.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Кім Кардаш’ян.

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Режисерами одіозного кліпу стали Надія Лі Коен та Чарлі Денніс. За сюжетом Кім Кардаш'ян перевтілилась у білявку. Вона все відео повзає по підлозі на домашній різдвяній вечірці. Гості всі різні, поводяться дивно, як і сама героїня світської левиці.

Так, наприклад, в кадрі можна побачити віслюка у супроводі Діви Марії, Ісуса, який шукає їжу в холодильнику, літніх жінок, які дивляться телевізор поруч з роздягнутими бодібілдерами.

Наприкінці кліпу Кардаш'ян натикається на Санту-Клауса. Виявляється саме він знімав всі пересування Кім на ретро камеру. В червоному костюмі і був 44-річний Маколей Калкін. Жодного слова зірка одного з найвідомішого фільму про Різдво та Новий Рік не промовив. Але усміхався на камеру.

Зазначимо, що Кім та Маколей знайомі вже не один рік. Ба більше — вони однолітки. Відомий актор, який останнім часом став все частіше з'являтися на публіці, старший за Кім всього на два місяці. Менш ніж за добу кліп набрав понад чверть мільйони переглядів лише на YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян з переломом ноги запалила на різдвяній вечірці. Також ми розповідали, що доньки Кім Кардаш'ян та музиканта Каньє Веста з'явились в кліпі відомого репера.