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Терен розповів, що робить, коли емоційно погано почувається

18 січня 2025 08:10
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Олександр Терен з шоу Холостяк розповів про непростий емоційний стан
Ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Напередодні, головний герой телешоу "Холостяк-13" Олександр Терен згадав про депресивний стан своїх близьких. Ветеран війни натякнув, що емоційно йому зараз також непросто. Він розповів підписникам, як дає собі раду. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Олександра Терена. 

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За словами Терена, навіть після поранення, яке він отримав 24 серпня 2022 року, не почувався так погано, як зараз. За словами ветерана війни, він думав — це ніколи не трапиться з ним, бо навіть часу подумати про свій психологічний стан не мав. Але тепер, запевняє Олександр, має достатньо часу.

"Я сам відчув, як складні емоції можуть вибивати з колії. Апатія, самотність, біль, безнадія… Ці відчуття знайомі не тільки мені, а й багатьом із вас. Я зробив опитування і побачив, що ми всі зараз проходимо через подібне", — написав Терен. 

Втім, запевняє ветеран війни, це не вирок, а сигнал, що потрібен час, увага до себе та підтримка.

"Що я роблю, коли стає важко? Я фіксую свій стан: не тікаю, не заперечую, а визнаю, що мені важко. Це перший крок. Звертаюся до психолога. Роблю хоча б маленький крок назустріч собі: прогулянка, цікава книга, музика чи тепла розмова можуть стати джерелом енергії", — зазначив Терен. 

Також Олександр пам'ятає, що цей стан тимчасовий, навіть якщо здається, що він нескінченний. В коментарях під відвертим дописом захисника України підтримали його підписники. Також коментар залишив беззмінний ведучий романтичного телешоу Григорій Решетнік. 

"Вище носа, братику! Прорвемося та все здолаємо! Обіймаю", — написав телеведучий. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як обраниця Терена, перекладачка німецької мови Інна Бєлєнь схудла після шоу. Також ми розповідали, що Олександра Терена захейтили через українську мову.

соцмережі психологія лайфхаки психологічний стан Олександр "Терен" Будько

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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