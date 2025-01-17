Інна Бєлєнь приголомшила, як худнула після шоу Холостяк — фото

До синців на тілі — обраниця Терена шокувала, як худла після шоу
Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь зізналася, що після завершення проєкту поставила себе у жорсткі рамки. Обраниця ветерана Олександра Терена розповіла про те, як досягнула бажаної форми.
У своєму Instagram дівчина показала підписникам, що робила для схуднення.
Інна Бєлєнь показала, як скидала зайві кілограми
За словами дівчини, вона прийшла на проєкт не у найкращій своїй формі, тож одразу після завершення знімань почала працювати над своїм тілом.
Для цього обраниця Терена почала займатися спортом та ходити на процедури. У stories Інна приголомшила фото із синцями на руках, які залишилися у неї після інтенсивного масажу.
"Синці в сторіз від масажів. У мене чутлива шкіра. Я не транслюю щось жорстке, мені таке підходить", — розповіла Інна.
Також дівчина розповіла, що у процесі схуднення їй допомагала дисципліна. Багато часу Інна проводила у спортзалі, а також слідкувала за харчуванням.
"Дисципліна. Багато активності, спорт, масажі. Люблю танці. Їм 1-2 рази на день. Просто після проєкту поставила себе у жорсткі рамки", — поділилася переможниця шоу.
Нагадаємо, раніше обраниця Терена поскаржилася на хейт своєї зовнішності після шоу "Холостяк". А також заговорила про плани на материнство.
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