Інна Бєлєнь приголомшила, як худнула після шоу Холостяк — фото

Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь зізналася, що після завершення проєкту поставила себе у жорсткі рамки. Обраниця ветерана Олександра Терена розповіла про те, як досягнула бажаної форми.

У своєму Instagram дівчина показала підписникам, що робила для схуднення.

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За словами дівчини, вона прийшла на проєкт не у найкращій своїй формі, тож одразу після завершення знімань почала працювати над своїм тілом.

Для цього обраниця Терена почала займатися спортом та ходити на процедури. У stories Інна приголомшила фото із синцями на руках, які залишилися у неї після інтенсивного масажу.

Інна Бєлєнь показала тіло після масажів. Фото: instagram.com/innka_belen

"Синці в сторіз від масажів. У мене чутлива шкіра. Я не транслюю щось жорстке, мені таке підходить", — розповіла Інна.

Також дівчина розповіла, що у процесі схуднення їй допомагала дисципліна. Багато часу Інна проводила у спортзалі, а також слідкувала за харчуванням.

"Дисципліна. Багато активності, спорт, масажі. Люблю танці. Їм 1-2 рази на день. Просто після проєкту поставила себе у жорсткі рамки", — поділилася переможниця шоу.

Інна Бєлєнь розповіла про схуднення. Фото: instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, раніше обраниця Терена поскаржилася на хейт своєї зовнішності після шоу "Холостяк". А також заговорила про плани на материнство.