Скандал із Олександром Тереном — хлопець зіштовхнувся із негативом в мережі

Герой "Холостяк-13" Олександр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Ветеран Олександр Терен, який став головним героєм реаліті про кохання "Холостяк", зіштовхнувся із хейтом в соцмережах. Одна із користувачок соцмереж заявила, що хлопець підігріває ворожнечу в суспільстві в розпал війни.

Про це Олександр повідомив в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Терен відповів хейтерці

Нещодавно ветеран відверто розкритикував слова своєї обраниці Інни Бєлєнь про те, що вона не розуміє людей, які "гонять" на російськомовних. Терен відкрито заявив, що своїми словами вона знецінює подвиг українців, що віддали своє життя за Україну до 2022 року.

Одна з хейтерок накинулась на Олександра та заявила про те, що свою радикальною позицією щодо мови він "розпалює ненависть" в суспільстві.

"Розчарована. Терпіти не можу таких, як ти, людей. Мізків немає. Мова — це засіб спілкування. Це я, українка, тобі кажу, яка втратила батька на війні у 2014-му, і яка все життя з моєю сім'єю розмовляю російською. Чи ти будеш на своїх кидатися, як пес? Ну так, ти якщо так із коханою людиною обійшовся, що казати про решту... Тобі потрібно жити в окопі. А не ламати психіку людей. Навіщо тобі стосунки? Тобі не по зубах адекватна жінка. З дітьми він би не говорив російською... Ідіот. Через таких, як ти, і розпалюється ненависть. У політику не збираєшся часом? Гроші в людей красти зі своєю державою. Цікаво, ти тільки на словах такий сміливий... Вчинив, як чайник. Це тобі комплімент", — написала одна з користувачок соцмережі.

Терен дуже різко відповів хейтерці: "Іди нах*й, вата". Вона назвала ветерана "св*лотою" та закликала йти воювати: "Іди воюй, у тебе ще дві руки є".

Олександра Терена образили в мережі. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Олександр Терен відповів на хейт. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь опинилася в центрі скандалу через висловлювання про російську мову. Обраниця Олександра Терена виправдалася за свою позицію після хейту в мережі.