Герой шоу "Холостяк" Олександр Терен висловився про депресивний стан

Ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен. Фото: Instagram/tsvit_terenu

Після фіналу романтичного телешоу "Холостяк-13" ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен (Будько) продовжує активно вести соцмережі. Своїм підписникам він показав похід до спортзалу і поділився відвертими думками.

Відповідні сторіз з’явилися в його Instagram.

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Олександр Терен про депресивний стан

Ветеран війни зазначив, що в спортивному залі він відновлюється ментально та знімає стрес. Терен натякнув на непростий період в житті.

"В моєму оточенні за останній тиждень в п'ятьох людей вже діагностували депресивний стан. Ось і я думаю, чи це в мене вигорання, чи все ж треба пройти перевірку в спеціаліста", — зізнався Терен.

Олександр Терен про депресивний стан. Скриншоти: Instagram/tsvit_terenu

Головний герой шоу "Холостяк-13" зауважив, що розуміє — спортзал не є панацеєю від проблем. Але дозволяє йому розрядитися морально та позбавитися накопиченої агресії.

Терен взяв участь в кількох інтерв’ю. Під час одного з них зрозумів, що йому стає неприємно згадувати про поранення. Це вперше, запевнив Олександр, коли він зловив себе на такій думці.

Ветеран війни Олександр Терен на інтерв'ю. Скриншоти: Instagram/tsvit_terenu

Нагадаємо, раніше ми писали, чи пішов би Олександр Терен на вибори з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Також ми розповідали, що обраниця Терена виправдалася після мовного скандалу.