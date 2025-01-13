Герой шоу "Холостяк" Олександр Терен висловився про депресивний стан

Напівоголений Терен згадав про депресивний стан своїх близьких
Після фіналу романтичного телешоу "Холостяк-13" ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен (Будько) продовжує активно вести соцмережі. Своїм підписникам він показав похід до спортзалу і поділився відвертими думками.
Відповідні сторіз з’явилися в його Instagram.
Олександр Терен про депресивний стан
Ветеран війни зазначив, що в спортивному залі він відновлюється ментально та знімає стрес. Терен натякнув на непростий період в житті.
"В моєму оточенні за останній тиждень в п'ятьох людей вже діагностували депресивний стан. Ось і я думаю, чи це в мене вигорання, чи все ж треба пройти перевірку в спеціаліста", — зізнався Терен.
Головний герой шоу "Холостяк-13" зауважив, що розуміє — спортзал не є панацеєю від проблем. Але дозволяє йому розрядитися морально та позбавитися накопиченої агресії.
Терен взяв участь в кількох інтерв’ю. Під час одного з них зрозумів, що йому стає неприємно згадувати про поранення. Це вперше, запевнив Олександр, коли він зловив себе на такій думці.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи пішов би Олександр Терен на вибори з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Також ми розповідали, що обраниця Терена виправдалася після мовного скандалу.
Читайте Новини.LIVE!