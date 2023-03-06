Давление на путина: U2, Пинк, Адель и другие звезды выступят в Лондоне в поддержку Украины
В июне этого года на крупнейшем стадионе Соединенного Королевства, "Уэмбли", пройдет грандиозный благотворительный концерт с участием мировых знаменитостей в поддержку Украины. Это будет своего рода "давление на путина", утверждают организаторы.
Об этом сообщает издание The Sun.
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Приглашение выступить перед грандиозной аудиторией получили группы U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence And The Machine, певицы Пинк, Адель, исполнитель Пол Маккартни и другие. Концерт намечен на 24 июня. Также будет организована прямая трансляция, благодаря чему к инициативе присоединятся миллионы желающих.
"Это то, что люди давно хотели сделать, но сейчас определена дата и забронирована на стадионе "Уэмбли". Приглашения выступить быстро поступают к крупнейшим именам в бизнесе. Конечно, есть осознание того, что в относительно короткий срок многие суперзвезды будут иметь предварительные обязательства. Но организаторы оптимистично настроены на то, что некоторые из тех, с кем они общались, уже присоединились. Событие такого масштаба может оказать реальное политическое давление на россиян", — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
Благотворительный концерт будет проведен в формате Live Aid. Последний раз подобное устраивали на "Уэмбли" в 1985 году, чтобы собрать деньги жертвам голода в Эфиопии.
Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон, Гарри Стайлс и участницы группы Spice Girls отказались от участия в коронации Чарльза III, сославшись на плотный гастрольный график. Негативный ответ ранее в Букингемский дворец прислал и Робби Уильямс.