Давление на путина: U2, Пинк, Адель и другие звезды выступят в Лондоне в поддержку Украины

Британская певица Адель

В июне этого года на крупнейшем стадионе Соединенного Королевства, "Уэмбли", пройдет грандиозный благотворительный концерт с участием мировых знаменитостей в поддержку Украины. Это будет своего рода "давление на путина", утверждают организаторы.

Об этом сообщает издание The Sun.

Подробности

Приглашение выступить перед грандиозной аудиторией получили группы U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence And The Machine, певицы Пинк, Адель, исполнитель Пол Маккартни и другие. Концерт намечен на 24 июня. Также будет организована прямая трансляция, благодаря чему к инициативе присоединятся миллионы желающих.

"Это то, что люди давно хотели сделать, но сейчас определена дата и забронирована на стадионе "Уэмбли". Приглашения выступить быстро поступают к крупнейшим именам в бизнесе. Конечно, есть осознание того, что в относительно короткий срок многие суперзвезды будут иметь предварительные обязательства. Но организаторы оптимистично настроены на то, что некоторые из тех, с кем они общались, уже присоединились. Событие такого масштаба может оказать реальное политическое давление на россиян", — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Благотворительный концерт будет проведен в формате Live Aid. Последний раз подобное устраивали на "Уэмбли" в 1985 году, чтобы собрать деньги жертвам голода в Эфиопии.

Концерт 1985 года

Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон, Гарри Стайлс и участницы группы Spice Girls отказались от участия в коронации Чарльза III, сославшись на плотный гастрольный график. Негативный ответ ранее в Букингемский дворец прислал и Робби Уильямс.