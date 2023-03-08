Учасниці від Австрії на "Євробаченні-2023" презентували кумедний кліп
Вже через два місяці в англійському Ліверпулі розпочнеться головне музичне свято світу — пісенний конкурс "Євробачення-2023". Останні країни визначаються зі своїми представниками, конкурсанти презентують пісні на кліпи.
Так, на YouTube каналі конкурсу з’явилось відео від дуету з Австрії.
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Деталі
Teya & Salena — перший в історії жіночий дует, який змагається від Австрії на пісенному конкурсі "Євробачення". Він випустив свою пісню Who The Hell Is Edgar та сатиричний кліп саме у Міжнародний жіночий день.
"Ця пісня є знімком того, як ми весело провели день, коли написали її. Все почалося з бажання передати відчуття, коли створюється хороша пісня. Іноді творчість пронизує вас так, ніби вами вселяється привид", — розповіла Салена.
В деяких сценах кліпу учасниці дуету перевтілюються у чоловіків та змушують їх танцювати. Втім, пісня не має феміністичного контексту.
"Це сатира. Ми також хотіли вкласти в пісню наш особистий досвід як авторів пісень. Часто здається, що вам потрібно знову і знову доводити себе, щоб вас сприймали серйозно. Представляючи Едгара Аллана По як автора пісні, ми хочемо привернути увагу до цієї неприємної частини музичного бізнесу", — підсумувала Тея.
Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця "Євробачення-2018", ізраїльска співачка Netta зачитала українською реп разом з alyona alyona. Також ми розповідали, що уряд Великої Британії безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на "Євробачення".