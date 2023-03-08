Участницы от Австрии на "Евровидении-2023" представили забавный клип
Уже через два месяца в английском Ливерпуле начнется главный музыкальный праздник мира — песенный конкурс "Евровидение-2023". Последние страны определяются со своими представителями, конкурсанты презентуют песни на клипы.
Так, на YouTube канале конкурса появилось видео от дуэта из Австрии.
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Teya & Salena — первый в истории женский дуэт, соревнующийся от Австрии на песенном конкурсе "Евровидение". Он выпустил свою песню Who The Hell Is Edgar и сатирический клип именно в Международный женский день.
"Эта песня является снимком того, как мы весело провели день, когда написали ее. Все началось с желания передать ощущение, когда создается хорошая песня. Иногда творчество пронизывает вас так, будто вами вселяется призрак", — рассказала Салена.
В некоторых сценах клипа участницы дуэта перевоплощаются в мужчин и заставляют их танцевать. Впрочем, у песни нет феминистического контекста.
"Это сатира. Мы также хотели вложить в песню наш личный опыт как авторов песен. Часто кажется, что вам нужно снова и снова доказывать себя, чтобы вас воспринимали всерьез. Представляя Эдгара Аллана По как автора песни, мы хотим привлечь внимание к этой неприятной части музыкального бизнеса", — подытожила Тея.
Напомним, ранее мы писали, что победительница "Евровидения-2018", израильская певица Netta зачитала украинский рэп вместе с alyona alyona. Также мы рассказывали, что правительство Великобритании бесплатно предоставит украинским беженцам 3000 билетов на "Евровидение".