Співачка GRISANA подалась від Сан-Марино на Євробачення-2025

Співачка GRISANA. Фото: Instagram/grisana.gris

Напередодні учасниця Нацвідбору Євробачення-2025, співачка GRISANA, не змогла кваліфікуватися до фіналу. Натомість її заявка з’явилась у графіку прослуховувань відбору в Сан-Марино.

Молода артистка підтвердила це у своєму Instagram.

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Трек Kohoney зіркової уродженки Дніпра став одним з хітом в соцмережах. Але зміг пройти лише до лонглиста Нацвідбору. Попри це композицію від GRISANA почують члени журі в Сан-Марино. Свою заявку українка виконає вже в середу, 22 січня.

За словами співачки, її на це надихнули саме шанувальники. Чи буде проходити онлайн-прослуховування, як TESLENKO, чи наживо, GRISANA не повідомила.

Grisana виступить на нацвідборі Євробачення-2025 Сан-Марино. Скриншот: Instagram/grisana.gris

"Пісня передає образ сильної жінки, яка бере контроль над своїм життям і коханням, вона здатна панувати навіть у такому дикому і небезпечному світі. Дівчина йде до своєї мети та знає, що хоче від цього життя, не боїться бути різною та проявлятися у світ так, як вона вважає за потрібне", — так описала свою композицію співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль звинуватила учасника Нацвідбору у махлюванні. Також ми розповідали, що гурт Ziferblat презентував тізер пісні для Євробачення.