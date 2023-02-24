Беременная Рианна выступит на премии "Оскар"
Уже 12 марта в Лос-Анджелесе (США) пройдет торжественная церемония премии "Оскар". Американо-барбадосская певица Рианна станет одним из артистов, выступающих на церемонии награждения.
Об этом сообщает издание Variety.
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Подробности
Рианна исполнит песню Lift Me Up — саундтрек к фильму "Черная пантера: Ваканда навеки". Эта композиция номинирована на одну из главных наград премии в категории "Лучшая оригинальная песня".
Кроме Рианны на статуэтку претендуют Леди Гага (песня Hold My Hand из фильма "Топ Ган: Мэверик"), Son Lux с Дэвидом Бирном и Mitski (песня This Is A Life из фильма "Все всегда и одновременно"), Дайан Уоррен (песня Applause из фильма "Скажи это как женщина") и Naatu Naatu к индийскому фильму "RRR: Рядом ревет революция".
Рианна станет второй артисткой за всю историю "Оскара", которая выступит беременной на премии. До нее этим могла похвастаться только Кэтрин Зета-Джонс. В 2003 году британская актриса получила желаемую статуэтку за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".
Напомним, ранее мы писали, что розовое шампанское голливудского актера Брэда Питта стало официальным напитком нынешней премии "Оскар".