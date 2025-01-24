Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відома українська блогерка загинула у моторошному ДТП arrow

Відома українська блогерка загинула у моторошному ДТП

24 січня 2025 12:43
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
В страшному ДТП загинула блогерка Анна Жук — деталі
Блогерка Анна Жук. Фото: instagram.com/anet080808_fan
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

В моторошному ДТП разом з чоловіком загинула відома українська блогерка Анна Жук (Аннет). Страшна аварія сталася на трасі Харків-Київ.

Про це повідомляє блогер Женя Зуб.

Читайте також:

Анна Жук померла внаслідок жахливої ДТП

Як повідомив блогер, ймовірною причиною страшної аварії стало те, що чоловік Анни пішов на обгін та на великій швидкості врізався в авто, що стояла на смузі. Блогерка загинула одразу, а її дитина отримала численні травми. Її чоловік нині перебуває в лікарні.

"За кермом авто перебував її чоловік, чоловік пішов на обгін правою смугою. Там знаходилася машина, що стояла. Анна одразу загинула, дитина, яка перебувала ззаду, зламала чи то руку, чи то ногу", — написав Зуб.

Анна була доволі популярним блогером. За її життям слідкувало 370 тисяч підписників. Вона була соціально активною, підтримувала жінок та її часто запрошували стати героїнею подкастів та інтерв'ю, де вона ділилася своїм успіхом.

Відома українська блогерка загинула у моторошному ДТП - фото 1
Анна Жук в соцмережах. Фото: скриншот

Нагадаємо, через місяць після операції на головному мозку, померла дизайнерка ювелірних прикрас та зірка реаліті-серіалу Netflix "Bling Empire: Нью-Йорк" Лінн Бан. Також ми розповідали, що помер американський режисер Девід Лінч.

ДТП смерть аварія блогери українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:11 Орбан заявив, що Україна намагається перехитрити Угорщину

13:09 У Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата

13:07 У Києві викрили заволодіння 2,2 млн грн на ремонті ліцею

13:06 Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

13:11 Орбан заявив, що Україна намагається перехитрити Угорщину

13:09 У Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата

13:07 У Києві викрили заволодіння 2,2 млн грн на ремонті ліцею

13:06 Робив людей психічно хворими — в Одесі судитимуть лікаря

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

12:23 Акції Netflix досягли рекордних значень — що стало причиною

12:20 Учасники бойових дій — чи тільки в ЗСУ мають на це право

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати