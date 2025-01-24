В страшному ДТП загинула блогерка Анна Жук — деталі

Блогерка Анна Жук. Фото: instagram.com/anet080808_fan

В моторошному ДТП разом з чоловіком загинула відома українська блогерка Анна Жук (Аннет). Страшна аварія сталася на трасі Харків-Київ.

Про це повідомляє блогер Женя Зуб.

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Як повідомив блогер, ймовірною причиною страшної аварії стало те, що чоловік Анни пішов на обгін та на великій швидкості врізався в авто, що стояла на смузі. Блогерка загинула одразу, а її дитина отримала численні травми. Її чоловік нині перебуває в лікарні.

"За кермом авто перебував її чоловік, чоловік пішов на обгін правою смугою. Там знаходилася машина, що стояла. Анна одразу загинула, дитина, яка перебувала ззаду, зламала чи то руку, чи то ногу", — написав Зуб.

Анна була доволі популярним блогером. За її життям слідкувало 370 тисяч підписників. Вона була соціально активною, підтримувала жінок та її часто запрошували стати героїнею подкастів та інтерв'ю, де вона ділилася своїм успіхом.

Анна Жук в соцмережах. Фото: скриншот

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